“몰라보게 살 빠졌네” 슈주 신동, 37kg 감량 후 소름 돋는 턱선

신동이 몰라보게 날씬해진 근황을 전했다. 출처=신동 SNS

그룹 슈퍼주니어의 멤버 신동이 체중 감량 후 한층 건강해진 근황을 공개해 화제다.

지난 22일 신동은 자신의 SNS 계정을 통해 “잘 쉬고 왔습니다”라는 글과 함께 멤버 은혁과 중국 베이징을 여행 중인 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진 속 신동은 한눈에 보기에도 슬림해진 체형과 날렵한 턱선을 선보이며 시청자들의 이목을 집중시켰다.

특히 신동은 최근 화제를 모았던 비만 치료제 ‘위고비’ 투약을 중단한 것으로 알려졌다. 그는 약물에 의존하는 대신 규칙적인 식습관과 야식 금지 등 철저한 생활 습관 개선을 통해 약 37kg을 감량하는 데 성공해 요요 현상 없는 건강한 다이어트의 정석을 보여줬다는 평을 받고 있다.

한편 신동이 속한 그룹 슈퍼주니어는 지난 2005년 데뷔해 올해로 데뷔 21주년을 맞이했으며, 국내외를 넘나들며 활발한 활동을 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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