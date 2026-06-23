SK매직, 변우석 영상 1200만 뷰 기록…비하인드 영상까지 공개

배우 변우석이 출연한 SK매직의 정수기 광고 메이킹 필름이 유튜브에 공개됐다고 23일 밝혔다.

업체에 따르면 공개 1개월 만에 1200만 뷰를 기록하면서 광고 본편에 이어 비하인드 영상까지 공개하게 됐다.

영상에는 투워터 정수기와 MEGA ICE 얼음정수기의 촬영 현장이 담겼다. 투워터 촬영에서 변우석은 "하나만 고르는 건 너무 아쉽잖아요. 근데 오늘 두 가지 다 되는 투워터 정수기를 만났다"라며 제품을 소개했다.

광고 카피인 "난 하나로 만족하지 않아, 그래서 하나 더 준비했어"를 자신의 언어로 자연스럽게 풀어냈으며 촬영 중 여러 차례 NG가 나왔을 때도 수줍으면서 여유를 잃지 않은 모습을 선보였다. 햇살 가득한 세트에서 따뜻하고 일상적이면서도 감각적인 라이프스타일 이미지를 완성했다.

MEGA ICE 메이킹 영상에서는 또 다른 결의 변우석을 볼 수 있다. 블랙 수트에 화이트 셔츠를 매치하고 투명한 얼음이 담긴 글라스를 든 모습은 "난 쉽게 녹지 않아"라는 카피처럼 차갑고 단단한 카리스마를 드러낸다. 변우석은 "음료를 마시는데 얼음이 녹아 있으면 너무 아쉽잖아요. 근데 오늘 만난 메가 아이스는 크기가 커서 안 녹더라고요"라며 제품을 직접 체감한 소감을 전했다.

정제된 비주얼과 달리, 촬영장에서 카메라가 멈춘 순간의 변우석은 소탈함 그 자체다. NG가 이어지는 순간에도 특유의 여유와 유머를 잃지 않고 거침없이 웃는 모습이 반전 매력을 자아낸다. 넷플릭스 예능 '유재석 캠프'에서 보여준 친근함이 촬영장에서도 그대로 묻어난 모습이다.

업체에 따르면 투워터는 하나의 정수기로 건강한 미네랄 워터와 깨끗한 퓨어 워터를 동시에 제공하는 신개념 미네랄 정수기이며 MEGA ICE는 업계 최대 크기인 25g의 크고 단단한 얼음으로 음료 본연의 맛을 오래 지켜주는 얼음정수기다. 지난달 제품 크기를 줄였으나 강력한 제빙 성능을 제공하는 'MEGA ICE 얼음정수기 mini'도 출시되었다. 두 제품은 'Water is Magic'과 'ICE IS MAGIC' 슬로건으로 일상 속 물과 얼음의 가치를 강조하고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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