‘검은사막 모바일’ 2026 하이델 연회 7월 개최…다음 행보 공개

펄어비스가 ‘검은사막 모바일’ 이용자들과 소통하는 대규모 행사 ‘2026 하이델 연회’를 열고 향후 게임 운영 방향과 업데이트 계획을 공개한다. 최근 리마스터 작업을 마무리한 만큼 새로운 변화와 콘텐츠에 대한 관심이 높아지고 있다.

펄어비스는 검은사막 모바일의 2026 하이델 연회를 다음달 11일 개최한다고 23일 밝혔다.

이번 행사는 공식 유튜브와 치지직 채널을 통해 생중계되며, 국내외 모험가들과 함께하는 자리로 마련된다. 펄어비스는 연회를 통해 향후 업데이트 로드맵과 주요 개발 방향 등을 공개할 예정이다.

앞서 지난 3월부터 진행해 온 ‘리마스터’ 업데이트도 최종 단계까지 마무리됐다. 검은사막 모바일은 그래픽 개선을 시작으로 클래스 리마스터, 이펙트 리마스터를 순차 적용하며 게임 전반의 완성도를 높였다.

특히 마지막으로 적용된 클래스 리마스터를 통해 기존 계승과 각성으로 구분됐던 50여 종의 클래스를 초월 등급 30종으로 재구성했다. 이용자는 전투 상황에 따라 새로운 기술 조합을 선택할 수 있으며, 신규 시스템 기술 비전을 활용해 보다 전략적인 전투 플레이를 즐길 수 있다.

이펙트 리마스터에서는 파티클 품질 옵션을 확대했다. PC 클라이언트 이용자는 새롭게 추가된 ‘최고’ 품질 설정을 통해 더욱 선명하고 화려해진 전투 연출을 경험할 수 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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