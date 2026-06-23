카즈하, 호피 쇼츠로 드러낸 완벽 각선미…가죽 뷔스티에 완벽 소화 [스타★샷]

카즈하가 성숙하고 쿨한 패션을 선보였다. 출처=카즈하 SNS

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)의 멤버 카즈하가 한층 성숙하고 쿨한 패션 스타일을 선보였다.

23일 카즈하는 자신의 인스타그램에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 카즈하는 전면의 실버 지퍼 디테일이 돋보이는 블랙 가죽 뷔스티에 탑을 착용해 시선을 사로잡았다. 몸매 라인을 타이트하게 살린 코르셋 형태의 상의는 세련되면서도 반항적인 록시크 감성을 자아내며, 밑단의 과감한 컷아웃 디자인으로 트렌디함을 더했다.

여기에 카즈하는 화려한 레오파드 패턴의 미니 쇼츠를 매치해 자칫 과해질 수 있는 스타일링을 블랙 상의로 차분하게 누르며 완벽한 밸런스를 자랑했다. 이와 대비되는 풍성한 흑발의 롱 웨이브 헤어스타일은 특유의 페미닌하고 고급스러운 분위기를 배가시켰다.

한편 카즈하가 속한 르세라핌은 글로벌 행보를 이어간다. 이들은 오는 7월 11일과 12일 인천을 시작으로 일본, 미국, 유럽 등으로 이어지는 두 번째 월드투어에 본격 돌입할 예정이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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