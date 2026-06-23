문체부, 저작권특별사법경찰과 신설…불법 콘텐츠 유통 강력대응

문화체육관광부는 불법 콘텐츠 유통 및 저작권 침해행위를 막기 위해 수사 전담 조직인 저작권특별사법경찰과를 신설한다. 콘텐츠 불법 유통이 해외에 서버를 두고 이뤄지는 등 지능화되는 가운데 K-콘텐츠의 온라인 불법복제에 강력 대응한다는 방침이다.

문체부는 23일 열린 제27회 국무회의에서 ‘문체부와 그 소속기관 직제 시행령 개정령안’이 통과됨에 따라 저작권 침해 범죄 수사 등 저작권 보호 인력 8명을 증원하고, 신설 조직을 만들어 오는 30일 시행한다고 밝혔다.

문체부는 2008년 저작권특별사법경찰을 도입하고, 저작권침해 범죄를 수사하는 첫 임무를 개시했다. 2023년 저작권정책관 저작권보호과 내에 국제공조와 국내외 범죄에 효율적으로 대처하기 위해 수사 업무 특성에 따라 국제공조수사팀·기획수사전담팀·국내범죄수사팀·수사지원팀 4개 팀으로 개편해 저작권범죄과학수사대를 출범시켰다.

저작권특별사법경찰과는 ▲저작권침해범죄에 대한 수사계획의 수립·시행 ▲저작권침해범죄 관련 국내외 정보의 수집·분석 및 관리 ▲저작권침해범죄 수사를 위한 국내외 관련 기관과의 협력 및 공조 ▲불법 복제물 단속 및 수거·폐기·삭제 업무 등을 수행한다.

문체부는 “새로이 조직을 정비한 저작권특별사법경찰은 사건의 범행 수법과 운영 구조 등 전모를 규명하고, 범죄수익을 철저히 밝혀 환수할 계획”이라고 밝혔다.

최휘영 장관은 “현재 저작권보호과는 저작권 보호 정책과 저작권 침해사범을 직접 수사하는 기능을 함께하고 있어, 효율적인 저작권 보호 업무를 수행하는 데 한계가 있었다”며 “문체부는 강력해진 저작권 보호 조직으로 대한민국의 핵심 산업인 문화산업 발전의 큰 걸림돌인 저작권 침해행위를 근절하기 위해 끝까지 추적하겠다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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