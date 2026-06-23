지창욱·서인국 효과…‘쿠무스타’, 필리핀 현지 1억뷰 돌파

예능 ‘쿠무스타’ 사진= 에코라이브코리아

배우 지창욱, 서인국, 김명수(엘), 김민석 등이 게스트로 참여한 필리핀 예능 ‘쿠무스타(KUMUSTA)’가 현지에서 반응을 얻고 있다. 해당 프로그램은 각종 흥행 지표에서 1위를 기록했으며, 쇼츠 누적 조회수는 1억 회를 넘어섰다.

한·필 공동 제작 리얼리티 예능 ‘쿠무스타’는 한국과 필리핀 연예인들이 서울 강남에서 실제 필리핀 레스토랑을 운영하며 음식과 문화를 교류하는 과정을 담은 프로그램이다. 이 프로그램은 지난 5월 필리핀 지상파 방송사 TV5를 통해 첫 방송된 이후 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼과 SNS를 중심으로 시청자층을 확대하고 있다.

예능 ‘쿠무스타’ 사진= 에코라이브코리아

‘쿠무스타’에는 조디 산타 마리아, 자넬라 살바도르, 프란신 디아즈, 아르시 무뇨즈 외에 한국의 유명 셰프 최현석과 또 다른 셰프 JP 앵글로(Anglo) 등이 출연한다. 서인국, 김명수(엘), 김민석, 김민경, 박기량 등이 후반부 에피소드에 특별 게스트로 등장해 주목도를 높였다.

예능 ‘쿠무스타’ 사진= 에코라이브코리아

예능 ‘쿠무스타’ 사진= 에코라이브코리아

예능 ‘쿠무스타’ 사진= 에코라이브코리아

프로그램 성과 이후 필리핀 현지 기업들의 협업 문의도 이어지고 있다. 식품, 외식, 유통 등 분야에서 광고 및 제작 협업 제안이 들어왔으며 일부 기업과는 후속 프로젝트를 논의 중이다.

‘쿠무스타’는 기존 콘텐츠 수출 방식에서 나아가 현지 문화와 한국 제작 시스템이 결합된 공동 제작 모델의 가능성을 보여주고 있다는 평가를 받았다. 특히 음식이라는 친숙한 소재를 활용해 문화적 공감대를 형성하고, 이를 콘텐츠로 확장했다는 점에서 의미가 있다는 분석이다.

제작진은 스핀오프 프로그램을 포함한 후속 콘텐츠를 검토하고 있다. 제작사 에코라이브코리아 관계자는 “‘쿠무스타’는 한국과 필리핀의 문화적 접점을 콘텐츠로 구현한 프로젝트”라며 “시청자들의 관심과 시장의 반응을 바탕으로 후속 콘텐츠 개발과 사업 확장을 지속적으로 검토할 계획”이라고 밝혔다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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