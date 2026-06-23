보라미유, ‘닥터 섬보이’ OST 합류…오늘(23일) ‘라면 먹고 갈래요?’ 발매

가수 보라미유가 명품 OST로 드라마 ‘닥터 섬보이’에 힘을 더한다.

23일 오후 6시 ENA 월화드라마 ‘닥터 섬보이’의 다섯 번째 OST ‘라면 먹고 갈래요?’가 발매된다.

보라미유가 가창한 ‘라면 먹고 갈래요?’는 기타를 중심으로 피아노, 베이스, 드럼, 브라스의 라이브한 연주가 펼쳐지는 보사노바(Bossa Nova) 장르의 곡으로, 극 중 도지의(이재욱 분)와 육하리(신예은 분)가 서로의 상처를 위로하며 함께 라면을 먹는 장면에 처음 삽입됐다.

가사에는 평범한 한마디에서 피어나는 설렘과 따뜻한 위로를 담아냈다. 부드럽고 여유로운 리듬 위에 보라미유 특유의 맑고 청아한 보컬이 더해졌다.

거미, 다비치, 허각, 노을, 먼데이 키즈 등과 호흡을 맞춘 룩원(LOOGONE)과 이예준, 이승철, 슈퍼주니어-K.R.Y., 양요섭 등과 협업한 멜로 메이드(MELO MADE)가 작곡을 맡아 완성도를 더했다. 작사는 ‘닥터 섬보이’ 연출을 맡은 이명우 감독이 직접 참여해 드라마의 정서와 높은 싱크로율을 완성했다.

‘음색 여신’이라는 수식어로 사랑받고 있는 보라미유는 각종 축제와 페스티벌 무대는 물론 최근에는 미니 7집 ‘clover #4(클로버 #4)’를 발매했다. 다양한 OST에서 존재감을 드러냈던 만큼 이번 노래 또한 극의 감성을 한층 풍성하게 채울 것으로 기대를 모은다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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