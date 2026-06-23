정세운, 오늘(23일) 입대…마지막 셀카 공개 “D-day” [스타★샷]

사진 = 정세운 SNS 계정

가수 정세운이 입대를 앞두고 팬들에게 마지막 인사를 전했다.

정세운은 23일 자신의 SNS에 “D-day”라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 정세운 SNS 계정

사진 = 정세운 SNS 계정

공개된 사진에는 입대를 앞둔 정세운의 모습이 담겼다. 그는 거울 앞에서 셀카를 남기며 담담한 표정으로 시선을 모았다. 또 다른 사진에서는 마스크를 착용한 채 카메라를 바라보는 모습이 담겼다. 가려진 얼굴에도 또렷한 눈빛이 돋보였고, 입대를 앞둔 복잡한 감정이 느껴지는 분위기를 자아냈다.

사진을 본 팬들은 “몸 건강히 잘 다녀와요”, “기다릴게요”, “항상 응원할게요”등의 메시지를 남겼다.

이날 정세운은 육군 현역으로 입대해 국방의 의무를 시작한다. 소속사 씨에이엠위더스는 안전상의 이유로 훈련소 입소 장소와 시간은 비공개로 진행된다고 밝혔다. 정세운은 입대를 앞두고 소속사를 통해 “건강히 잘 다녀온 후에 재밌는 것들을 또 많이 함께하고 싶다”며 팬들에게 인사를 남겼다.

한편 정세운은 2017년 Mnet 오디션 프로그램 ‘프로듀스101 시즌2’를 통해 얼굴을 알렸으며, 같은 해 미니 1집으로 정식 데뷔해 싱어송라이터로 자리매김했다. 이후 다양한 예능 프로그램에도 출연하며 대중과 꾸준히 소통해왔다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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