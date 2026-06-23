아이노션, 알렉스 최 부사장 “AI 데이터센터 풀스택 기술로 글로벌 영토 확장”

사진=아이노션, 알렉스 최(Alex Choi) 부사장

인공지능(AI) 인프라 수요가 증가하는 가운데 국내를 넘어 글로벌 시장에서 차별화된 행보를 보이는 기업이 있다. 인공지능 데이터센터(AI Data Center, 이하 ADC) 분야에서 기획부터 인프라 구축, 운영 및 AI 모델 라이프사이클 관리까지 전 과정을 아우르는 ‘ADC 풀스택(Full-stack) 솔루션’ 기업 ‘아이노션(Ainocean)’이다.

아이노션은 최근 파라과이 인프라 회사 ASTI Energy와의 협업을 공고히 하고 미국 현지 운영사와의 사업 협력을 추진하며 글로벌 시장 진출 가속화에 나섰다. 글로벌 확장을 지원하고 있는 알렉스 최(Alex Choi) 부사장을 만나 아이노션의 사업 비전과 성장 가치에 대해 들었다.

최 부사장은 현대자동차그룹의 대표 금융 계열사 출신으로 리스크 관리와 경영 전략 분야에서 오랜 경험을 쌓아온 전문가다. 글로벌 기업에서 축적한 폭넓은 실무 경험과 전문성을 바탕으로 현재 아이노션에서 회사의 경영 안정성 제고와 글로벌 성장 전략 수립을 이끌고 있다.

Q. 국내 주요 대기업에서의 커리어를 뒤로하고 아이노션에 합류했다. 계기가 있나.

A. 글로벌 시장의 거대한 흐름과 기업의 스케일업을 주도하는 구조를 깊이 경험했다. 지금 전 세계 시장에서 가장 역동적인 성장이 일어나는 곳이 바로 AI 인프라, 즉 ADC 분야다. 아이노션은 ADC 설계부터 에너지 공급, 인프라 고도화까지 전 과정을 다루는 ‘ADC 풀스택 솔루션’ 역량을 내재화한 기업이다. 이 경쟁력과 비전이라면 글로벌 시장에서 빠르게 도약할 수 있다는 확신이 들어 합류하게 됐다.

Q. 아이노션의 성장세가 관심사다. 실제 사업적 지표나 매출 성장 흐름은 어떠한가.

A. 사업 초기 단계임에도 불구하고 다양한 사업 성과 지표들이 점진적으로 가시화되고 있다. 현재 아이노션은 고객 기반 확대와 사업 역량 고도화를 통해 성장 기반을 지속적으로 구축하고 있다. 통상 기술 기업들이 사업 모델을 시장에 안착시키는 데 상당한 시간이 소요되는 것과 달리, 아이노션은 사업화 초기부터 고객 수요에 대응하며 의미 있는 사업 성과를 만들어가고 있다. 무엇보다 중요한 것은 단순한 미래 가능성에 머무르지 않고 실제 시장 수요에 기반한 사업 모델을 구축하고 있다는 점이다. 우리는 지속 가능한 성장 구조와 건전한 경영 체계를 기반으로 장기적인 경쟁력을 확보하는 데 집중하고 있다.

Q. 최근 파라과이와 미국 등 글로벌 영토 확장에 적극적인데, 전략적 의미는 무엇인가.

A. 인프라의 안정성과 확장성 확보에 있다. 최근 파라과이의 친환경 에너지 인프라 기업인 ‘ASTI Energy’와의 협력 체계를 마무리했다. 이를 통해 수력발전 기반 친환경 에너지 자원을 확보함으로써, 장기적인 ADC 운영 비용 효율화를 기대할 수 있게 됐다. 여기에 현재 검토 중인 미국 현지 운영회사 관련 사업 협력이 진행될 경우 글로벌 수요에 대응할 수 있는 북미-남미-아시아를 잇는 글로벌 인프라 벨트의 기틀이 마련된다. 이는 회사의 사업 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대한다.

Q. 폭발적인 성장과 글로벌 인프라 확보가 이루어지면서, 내부적인 경영 관리 시스템도 고도화되고 있을 것 같다.

A. 회사의 운영 안정성과 매출 성장 속도가 긍정적인 흐름을 보임에 따라, 시장에서 좋은 평가가 이어지고 있다. 향후 성장 궤적을 바탕으로, 글로벌 사업 확장 가능성을 열어두고 내부 경영 체계와 관리 시스템을 지속적으로 고도화하고 있다. 시장 환경을 면밀히 살피며 회사의 지속 가능한 성장에 도움이 되는 방향을 검토하고 있다.

Q. 마지막으로 아이노션의 글로벌 전략을 책임지는 부사장으로서, 시장에 전하고 싶은 메시지가 있다면.

A.시장에서 AI 기업을 바라볼 때 '기술은 좋은데 실제 사업화 성과가 언제 나는가'에 대한 의구심을 가질 때가 많다. 아이노션은 사업 성과를 객관적으로 보여줄 수 있는 지표를 바탕으로 이러한 시장의 우려를 해소하는 데 집중하고 있다. 대기업 수준의 리스크 관리 체계와 투명한 경영 시스템을 기반으로, 안정적이고 지속 가능한 성장을 추구하는 글로벌 ADC 전문기업을 만들어가겠다. 아이노션이 써 내려갈 혁신의 여정을 신뢰를 갖고 지켜봐 주시길 바란다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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