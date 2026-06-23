[북중미 모멘토] 월드컵 무대 지배 중인 ‘괴물’ 홀란 또 멀티골 쾅쾅…노르웨이, 세네갈전 3-2 승리 ‘32강 진출’

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‘괴물 공격수’ 엘링 홀란(맨체스터시티)이 2경기 연속 멀티골로 북중미 무대를 지배하고 있다.

노르웨이는 23일 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 I조 2차전 세네갈전에서 3-2로 승리했다. 마르쿠스 홀름그렌 페데르센의 선제골과 홀란의 두 골에 힘입어 이스마일라 사르가 멀티골을 터트린 세네갈을 꺾었다.

노르웨이는 지난 이라크와의 1차전에서 홀란의 활약으로 4-1 완승을 거뒀다. 이날 세네갈까지 꺾으면서 2연승(승점 6·골득실 4)을 달렸다. 이날 이라크를 3-0으로 꺾은 프랑스(승점 6·골득실 5)에 이어 조 2위에 자리했다. 32강 티켓을 일찌감치 손에 넣었다.

홀란의 발끝이 매서웠다. 노르웨이는 전반 43분에 나온 마커스 페데르센의 선제골로 리드를 잡았다. 이어 홀란의 쇼타임이 펼쳐졌다. 후반 3분 홀란은 외데고르가 상대 수비진 사이로 찔러준 공을 문전으로 달려들며 왼발 슈팅으로 마무리했다. 홀란의 대회 3호골이 터졌다.

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물론 세네갈도 만만치 않았다. 5분 뒤 이스마일라 사르가 상대 박스 안에서 수비와의 경합 끝에 오른발 슈팅으로 만회골을 넣었다. 흐름이 살짝 세네갈로 넘어갈 위기, 다시 홀란이 나섰다. 홀란은 후반 13분 파트리크 베르그가 왼쪽에서 낮게 올린 크로스를 페널티 지역 중앙에서 받아, 오른발 논스톱 슈팅으로 골문을 흔들었다.

세네갈의 추격은 뜨거웠으나, 미소의 주인공은 노르웨이였다. 후반 18분 세네갈의 주전 골키퍼 멘디가 부상을 입어 모리 디아우와 교체됐다. 하지만 후반 48분 사르가 한 골을 더 넣으며 끝까지 추격했다. 하지만 노르웨이는 더 이상의 추가 실점을 허락하지 않으며 승리로 마무리했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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