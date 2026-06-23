빅뱅, 20주년 월드투어 본격 시동…글로벌 팬 만난다

사진 = YG엔터테인먼트 공식 SNS 계정

그룹 빅뱅의 데뷔 20주년 월드투어 고양 콘서트 포스터가 공개되며 팬들의 기대감이 높아지고 있다.

YG엔터테인먼트는 23일 공식 SNS를 통해 빅뱅의 ‘2026 WORLD TOUR IN GOYANG’ 포스터를 공개했다. 팬클럽 선예매를 하루 앞두고 공개된 만큼 티켓팅 열기도 한층 뜨거워질 전망이다.

빅뱅은 오는 8월 21일부터 23일까지 사흘간 고양종합운동장에서 공연을 개최하고 팬들과 만난다. 이번 공연은 데뷔 20주년을 기념하는 월드투어의 시작이자 약 9년 만에 재개되는 투어의 포문이라는 점에서 의미가 크다.

특히 지드래곤, 태양, 대성이 함께하는 무대로, 앞서 ‘2026 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌’을 통해 완전체 호흡을 예고한 만큼 기대감이 더욱 높아지고 있다. 공연에서는 지난 20년간의 히트곡을 총망라한 무대가 펼쳐질 예정이다.

한편 빅뱅은 고양 공연을 시작으로 북미, 유럽, 오세아니아, 아시아 등 총 18개 도시에서 31회차에 걸쳐 월드투어를 진행한다.

이번 선예매는 비스테이지 BIGBANG V.I.P MEMBERSHIP 가입자를 대상으로 진행되며, 사전에 예매처 멤버십 인증을 완료한 V.I.P(팬덤명)에 한해 참여할 수 있다. 국내 티켓은 24일 오후 7시 쿠팡플레이 모바일 앱에서, 글로벌 티켓은 같은 날 오후 8시 NOL World를 통해 구매 가능하다. 일반 예매는 25일 동일한 시간에 오픈된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]