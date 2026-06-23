“화려함보다 따뜻함”…극장가 사로잡은 힐링 애니메이션 열풍

토이 스토리5 포스터. 월트디즈니 컴퍼니 코리아 제공

극장가에 따뜻한 이야기가 통하고 있다. 화려한 액션과 자극적인 서사 대신 우정과 성장, 공존의 가치를 담은 애니메이션들이 세대를 넘어 관객의 마음을 움직이고 있다.

지난해 흥행 신드롬을 일으킨 주토피아2를 시작으로 올해 호퍼스, 최근 개봉한 토이 스토리5까지 연이어 흥행에 성공하면서 극장가에서는 힐링 애니메이션 열풍이 이어지고 있다.

23일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 토이 스토리5는 지난 19~21일 주말 3일 동안 71만3065명의 관객을 동원하며 박스오피스 1위에 올랐다. 누적 관객 수는 87만2547명이다. 작품성 역시 입증됐다. 미국 영화 평점 사이트 로튼토마토 신선도 지수 94%, CGV 골든에그지수 98%를 기록하며 해외 평단과 국내 관객 모두의 호평을 얻고 있다.

이번 시리즈는 보니의 새로운 친구가 된 스마트 태블릿 릴리패드의 등장으로 위기에 놓인 우디와 버즈, 제시가 다시 모험에 나서는 이야기를 그린다. 기술이 일상 깊숙이 들어온 시대를 배경으로 하지만 작품이 이야기하는 핵심 가치는 여전히 우정과 성장이다.

이 작품 시리즈가 오랫동안 이어지며 사랑받은 이유도 여기에 있다. 겉으로는 유쾌한 어린이 영화지만 그 안에는 어른들의 불안과 고민이 녹아 있다.

1편에서 우디가 버즈에게 자신의 자리를 빼앗길까 두려워했던 감정은 직장과 인간관계 속에서 누구나 한 번쯤 느껴본 대체 불가능성에 대한 불안과 맞닿아 있다. 4편에서 평생 누군가의 장난감으로 살아온 우디가 자신만의 삶을 선택하는 장면은 정해진 역할에서 벗어나도 괜찮다는 위로를 건넸다.

호퍼스 포스터. 월트디즈니 컴퍼니 코리아 제공

지난 3월 개봉한 픽사의 신작 호퍼스 역시 따뜻한 메시지로 관객을 사로잡았다. 사람의 의식을 동물 로봇에 담는 호핑 기술을 통해 로봇 비버가 된 소녀 메이블의 모험을 그린 이 작품은 기술과 자연의 공존이라는 현대적 화두를 던졌다.

호퍼스는 개봉 2주가 지나서도 주말 외화 박스오피스 1위를 유지하며 입소문 흥행에 성공했다. 국내 누적 관객 수는 76만명을 기록했다. 북미 개봉 첫 주말에는 4600만 달러(약 687억원)의 흥행 수익을 올렸고, 글로벌 오프닝 수익은 8800만 달러(약 1315억원)를 돌파했다. 이는 코코(2017) 이후 픽사 오리지널 작품 가운데 최고 오프닝 성적이자 국내에서 724만 관객을 동원한 엘리멘탈(2023)의 북미 오프닝 기록을 넘어선 수치다.

주토피아2의 흥행 역시 같은 맥락에서 읽힌다. 이 작품은 지난해 국내 연간 박스오피스 1위에 올랐으며, 글로벌 누적 흥행 수익 18억 달러(약 2조6359억원)를 돌파했다.

다시 뭉친 주디와 닉은 정체불명의 뱀 게리를 쫓으며 새로운 세계를 탐험하고, 관객들은 그 과정에서 편견과 차별, 다양성과 공존이라는 메시지를 마주한다. 동물 사회를 인간 사회에 빗댄 날카로운 시선과 확장된 세계관, 두 캐릭터의 유쾌한 호흡은 어린이와 성인 관객 모두를 사로잡았다.

세 작품은 각기 다른 이야기를 하지만 결국 같은 질문을 던진다. 빠르게 변화하는 시대 속에서 우리는 어떻게 함께 살아갈 것인가에 대한 물음이다.

토이 스토리5는 관계와 존재의 의미를, 호퍼스는 기술과 자연의 공존을, 주토피아2는 다양성과 연대의 가치를 이야기한다. 거창한 해답을 제시하기보다 따뜻한 시선과 유머, 공감을 통해 관객에게 위로를 건넨다.

극장가를 찾는 관객들이 애니메이션에서 원하는 것은 더 이상 단순한 웃음이나 화려한 볼거리가 아니다. 불확실한 시대 속에 어린 시절의 추억을 소환하는 익숙한 캐릭터를 통해 위안을 얻는다. 마음을 어루만지는 따뜻한 감성이 흥행 코드로 통하고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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