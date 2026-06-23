제9회 소방방재기술산업전, 7월 8일부터 10일까지 개최

소방방재기술산업전 포스터. 사진=케이파이어엑스포

국내 소방·방재 산업 전문 전시회인 ‘제9회 소방방재기술산업전(2026 FIRE TECH KOREA)’이 오는 7월 8일부터 10일까지 서울 양재 aT센터 제1전시장에서 열린다고 23일 밝혔다.

참관객은 7월 7일까지 온라인 사전등록을 통해 무료로 입장할 수 있으며 현장 등록 시에는 입장료가 부과된다. 올해 전시회는 K-fireEXPO가 새롭게 주관을 맡아 운영하며 한국소방인협회와 협력해 산업 현장 중심의 교류와 비즈니스 활성화에 초점을 맞췄다.

전시장은 ▲소방 기계설비존 ▲소방 방화구획 및 내화구조존 ▲AI 특별존 등 3개 전문관으로 구성된다.

소방 기계설비존에서는 화재 대응 핵심 설비와 기자재를 소개하며 소방 방화구획 및 내화구조존에서는 건축물 안전과 직결되는 방화·내화 기술을 선보인다. AI 특별존에서는 인공지능을 활용한 차세대 소방·방재 기술과 미래 솔루션을 만나볼 수 있다.

소방방재기술산업전 전시모습. 사진=케이파이어엑스포

전시 기간 중에는 전문 기술세미나도 함께 진행된다.

첫날인 7월 8일에는 AI 기반 화재감지 기술과 비화재보 저감 기술을 중심으로 한 무료 세미나가 개최된다. 둘째 날인 7월 9일에는 전기차 보급 확대에 따라 관심이 높아지고 있는 EV 배터리 화재 및 열폭주 대응 기술세미나가 유료로 운영된다. 국립소방연구원과 LH, GS건설 등 각 분야 전문가들이 발표자로 참여한다. 마지막 날인 7월 10일에는 글로벌 기술규제 대응과 소방안전관리자 제도 개선을 주제로 한 무료 오픈 기술세미나가 열린다.

주최 측은 이번 전시회를 통해 최신 소방기술과 정책 동향을 공유하고 산업계와 수요기관 간 교류 확대를 기대하고 있다.

전시회 관계자는 “소방산업 관계자뿐 아니라 건설사, 공공기관, 시설관리 담당자들에게도 유익한 정보와 네트워크를 제공하는 자리가 될 것”이라고 밝혔다.

한편 제9회 소방방재기술산업전(2026 FIRE TECH KOREA)의 전시 정보와 기술세미나 일정, 참관객 사전등록 신청은 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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