심으뜸, 월드컵 현장서 뽐낸 건강미…김병지와 다정한 투샷 [스타★샷]

사진 = 심으뜸 SNS 계정

스포츠 크리에이터 심으뜸이 월드컵 응원 현장의 생생한 분위기를 전했다.

심으뜸은 지난 22일 자신의 SNS에 “점심 식당에서 병지 감독님 만날 확률은?”, “양민혁 선수 반가웠어요”, “독사진도 찍고” 등의 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 심으뜸이 SBS ‘골 때리는 그녀들’에 함께 출연 중인 김병지 감독과 만나 다정한 포즈를 취하는 모습이 담겼다. 심으뜸은 붉은 반소매 티셔츠와 팬츠를 매치해 힙한 스타일을 완성했으며, 김병지는 국가대표 유니폼 차림으로 밝은 미소를 보였다.

사진 = 심으뜸 SNS 계정

사진 = 심으뜸 SNS 계정

또 다른 사진에서는 축구선수 양민혁과 함께한 모습도 공개됐다. 심으뜸은 탄탄한 복근과 균형 잡힌 몸매로 건강미 넘치는 매력을 드러내며 시선을 사로잡았다.

한편 심으뜸은 유튜브 채널 ‘힙으뜸’을 운영하며 운동 콘텐츠를 선보이고 있으며, SBS 예능 ‘골 때리는 그녀들’을 통해 활발한 활동을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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