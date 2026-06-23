제주스타렌트카, 제주도 AI협회 창설 참여…렌터카 산업 AI 전환 본격화

사진=제주스타렌터카

제주스타렌터카가 제주 지역 렌터카 산업의 디지털 혁신을 위한 ‘제주도 AI협회’ 창설에 참여하며 AI 기반 서비스 고도화에 나선다고 23일 밝혔다.

제주도 AI협회는 제주스타렌트카를 포함한 제주 지역 렌터카 업체 14개사가 참여해 오는 7월 출범할 예정으로 렌터카 산업 전반에 인공지능(AI) 기술을 접목해 운영 효율성과 고객 서비스 품질을 향상시키는 것을 목표로 하고 있다.

이번 협회에는 AI 전문기업 ㈜모토브, 아이콘엑스 등이 컨소시엄 형태로 참여한다. 협회 참여 업체들이 운영 중인 약 4000~5000대 규모의 차량을 기반으로 다양한 AI 솔루션 도입과 운영 모델 구축이 추진될 예정이다.

제주스타렌트카는 AI 기술 도입을 통해 예약 및 고객 응대 서비스 고도화, 운영 데이터 분석, 업무 자동화 등 다양한 분야에서 효율성을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 이를 통해 고객 만족도를 높이는 동시에 렌터카 사업자의 운영 경쟁력 강화에도 도움이 될 것으로 전망하고 있다.

특히 협회는 제주 렌터카 산업의 AI 활용 사례를 체계적으로 구축해 향후 관광·모빌리티 산업 전반의 디지털 전환 모델로 발전시켜 나간다는 계획이다.

제주스타렌트카 관계자는 “AI는 이제 선택이 아닌 필수 경쟁력으로 자리 잡고 있다”며 “제주도 AI협회 참여를 통해 고객에게는 더욱 편리한 서비스를 제공하고, 업계에는 새로운 성장 동력을 만들어 나갈 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

이어 “제주 렌터카 산업이 AI 기술을 통해 운영 효율성과 서비스 품질을 동시에 높일 수 있다는 사례를 만들어 지역 산업 발전에도 기여하고 싶다”고 덧붙였다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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