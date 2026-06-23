네오위즈, 인디 신작 ‘와인드 업 데드맨’ 품었다…글로벌 IP 발굴 지속

▲네오위즈 제공

네오위즈가 독창적인 세계관을 앞세운 국내 인디 게임 신작을 품으며 글로벌 시장 공략을 위한 퍼블리싱 라인업 강화에 나선다.

네오위즈는 국내 인디 개발사 세인넛츠 스튜디오가 개발 중인 신작 ‘와인드 업 데드맨(Wind Up Deadman)’의 글로벌 퍼블리싱 계약을 체결했다고 23일 밝혔다.

와인드 업 데드맨은 1980년대 아날로그 감성을 대표하는 카세트 테이프와 미래적인 소재를 결합한 카세트 퓨처리즘 콘셉트의 내러티브 CRPG(컴퓨터롤플레잉게임)다. 텍스트 기반의 깊이 있는 스토리텔링과 캐릭터의 심리 묘사를 중심으로 플레이어에게 몰입감 있는 서사를 제공한다.

게임은 바이오 재앙 이후 기억을 잃은 생존자들이 사막 한가운데 위치한 컨테이너 타워에서 살아가는 이야기를 담는다. 이들은 단 하나 남은 카세트 테이프에 의존해 과거의 기억을 이어가며, 주인공 제퍼는 로봇에 자신의 영혼을 맡긴 채 잃어버린 기억과 정체를 찾아가는 여정을 시작한다.

특히 와인드 업이라는 제목처럼 카세트 테이프를 되감는 행위에서 착안한 설정은 작품의 핵심 서사와 연결된다. 여기에 픽셀 아트 기반의 그래픽 스타일이 더해져 아날로그와 디지털 감성이 공존하는 독특한 분위기를 완성했다.

개발사 세인넛츠 스튜디오는 개성 있는 세계관과 탄탄한 이야기 구조를 바탕으로 게임성을 인정받아 온 국내 인디 개발사다. 전작 모바일 RPG 메트로 블로썸(Metro Blossom)은 2021 구글 플레이 인디 게임 페스티벌 TOP10에 선정되며 작품성을 입증했으며, 이후 스핀오프 소설 말세 커피를 선보이며 게임 IP 확장 가능성도 보여줬다.

네오위즈는 이번 계약을 통해 단순한 신작 확보를 넘어 장기적으로 성장할 수 있는 글로벌 IP 발굴에 집중한다는 방침이다. 와인드 업 데드맨이 가진 차별화된 세계관과 서사 경쟁력에 네오위즈의 글로벌 퍼블리싱 경험을 더해 해외 시장에서의 성과를 노린다.

네오위즈는 앞서 ‘스컬’, ‘셰이프 오브 드림즈’ 등 인디 게임을 글로벌 흥행작으로 성장시킨 경험을 보유하고 있다. 회사는 이러한 퍼블리싱 역량을 바탕으로 독창적인 게임성을 가진 개발사와 협업을 확대하며 경쟁력 있는 콘텐츠 확보를 이어갈 계획이다.

네오위즈 관계자는 “와인드 업 데드맨만의 깊이 있는 이야기와 독특한 세계관이 글로벌 이용자들에게 새로운 경험을 전달할 것으로 기대한다”며 “앞으로도 시간이 지날수록 가치가 높아지는 개성 있는 IP를 지속적으로 발굴해 나가겠다”고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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