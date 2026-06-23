라비, 4년 만에 새 싱글 ‘녘’ 깜짝 발매

가수 라비(RAVI)가 신곡 ‘녘’을 선보였다.

라비는 지난 22일 오후 6시 새 디지털 싱글 ‘녘’을 발매했다. 2022년 10월 발매한 ‘유행 지난 춤’ 이후 약 4년 만에 신곡이다.

‘녘’은 삶의 흐름 속에서 마주하는 다양한 감정과 시간을 라비만의 시선으로 풀어낸 곡이다. 밀도 있는 가사와 감각적인 표현, 담백하면서도 힘 있는 래핑이 어우러져 라비 특유의 음악적 결을 담아냈다.

라비는 ‘녘’을 통해 특유의 리듬감과 서정성이 공존하는 음악 세계를 풀어냈으며 보다 단단해진 시선과 섬세한 표현력으로 감정선을 차분하게 쌓아 올렸다.



라비는 2022년 뇌전증 병역 비리 적발 사건에 연루되며 징역 1년, 집행유예 2년을 선고 받았다. 2025년 12월 13일 사회복무요원 복무를 마친 그는 인스타그램에 “비겁한 선택으로 타인에게 상처와 피해를 줄 수 있다는 걸 깨닫게 됐다”며 “저의 잘못된 행동으로 상처를 입으신 분들께 사과드리며 앞으로 더 나은 사람으로 살기 위해 끊임없이 배우고 스스로를 다잡아 가겠다”고 고개를 숙였다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]