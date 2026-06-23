크래프톤, 게임스컴 2026 정조준…자체 개발·퍼블리싱 신작 한자리

▲크래프톤 제공

크래프톤이 글로벌 게임 시장을 겨냥한 신작 라인업을 앞세워 세계 최대 게임쇼 무대에 오른다. 자체 개발작부터 퍼블리싱 타이틀까지 다양한 장르의 게임을 공개하며 글로벌 이용자와의 접점 확대에 나선다.

크래프톤은 오는 8월 26일부터 30일까지 독일 쾰른에서 열리는 세계 최대 게임 전시회 ‘게임스컴 2026’에 참가한다고 23일 밝혔다.

이번 행사에서 크래프톤은 총 5종의 신작을 선보인다. 펍지 스튜디오의 미공개 신작을 비롯해 ▲NO LAW ▲프로젝트 제타 ▲에이지 트위스터 ▲타래: 언바운드 등 장르를 아우르는 신규 타이틀을 출품할 예정이다.

특히 올해 게임스컴에서는 크래프톤 산하 개발 스튜디오의 신작뿐 아니라 세컨드 파티 퍼블리싱 작품까지 함께 공개한다. 이를 통해 자체 개발 역량과 글로벌 퍼블리싱 경쟁력을 동시에 보여주겠다는 계획이다.

가장 관심을 모으는 작품은 펍지 스튜디오의 미공개 신작이다. 이번 게임스컴에서 처음 공개되는 해당 타이틀은 PUBG IP를 기반으로 기존 시리즈와 차별화된 방향성과 새로운 게임플레이 경험을 선보일 예정이다.

네온 자이언트가 개발 중인 ‘NO LAW’는 이머시브 오픈월드 FPS 장르의 신작이다. 사이버 누아르 분위기의 무법 도시 포트 디자이어를 배경으로 하며, 이용자는 전직 군인 그레이 하커가 되어 도시 곳곳에 숨겨진 이야기와 자신의 과거를 추적하는 여정을 경험하게 된다.

너바나나의 ‘프로젝트 제타’는 네 팀이 하나의 전장에서 경쟁하는 멀티팀 택티컬 아레나 장르 게임이다. 오는 6월 첫 글로벌 커뮤니티 테스트를 앞두고 있으며, 게임스컴 현장에서 이용자들에게 새로운 플레이 경험을 공개할 예정이다.

이와 함께 피콜로 스튜디오의 2인 협동 내러티브 어드벤처 ‘에이지 트위스터’와 바운더리의 쿼터뷰 다크 판타지 액션 RPG ‘타래: 언바운드’도 처음 모습을 드러낸다.

에이지 트위스터는 협동 플레이와 이야기 중심의 경험을 강조한 작품이며, 타래: 언바운드는 동양적 세계관을 기반으로 한 독창적인 액션과 판타지 요소를 담아낸 타이틀이다.

크래프톤은 이번 게임스컴 참가를 통해 다양한 장르와 형태의 신작을 선보이며 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하고, 새로운 IP 발굴과 확장에 속도를 낼 방침이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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