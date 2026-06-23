이유비, 반짝이는 드레스보다 빛난 미모…여신 자태 ‘감탄’ [스타★샷]

배우 이유비가 우아한 드레스 자태를 선보이며 시선을 사로잡았다.
이유비는 지난 22일 자신의 SNS에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진은 이유비가 ‘서울가요대상’ 시상자로 참석했을 당시 촬영한 것으로, 은은한 광택이 감도는 드레스를 입고 우아한 매력을 발산했다. 특히 어깨 라인이 드러나는 디자인과 화려한 디테일이 어우러져 마치 동화 속 공주를 연상케 했다.
이유비는 귀걸이와 반지 등 액세서리로 포인트를 더해 세련된 스타일링을 완성했으며, 깔끔한 배경과 조명은 또렷한 이목구비와 화사한 비주얼을 한층 돋보이게 했다.
한편 이유비는 2011년 시트콤 ‘뱀파이어 아이돌’로 데뷔한 뒤 드라마 ‘세상 어디에도 없는 착한남자’, ‘구가의 서’ 등 다양한 작품에 출연하며 대중의 사랑을 받았다. 최근에는 티빙 오리지널 시리즈 ‘유미의 세포들3’에 출연했으며, 개인 유튜브 채널을 통해 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.
한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com
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