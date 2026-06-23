이유비, 반짝이는 드레스보다 빛난 미모…여신 자태 ‘감탄’ [스타★샷]

사진 = 이유비 SNS 계정

배우 이유비가 우아한 드레스 자태를 선보이며 시선을 사로잡았다.

이유비는 지난 22일 자신의 SNS에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 이유비 SNS 계정

공개된 사진은 이유비가 ‘서울가요대상’ 시상자로 참석했을 당시 촬영한 것으로, 은은한 광택이 감도는 드레스를 입고 우아한 매력을 발산했다. 특히 어깨 라인이 드러나는 디자인과 화려한 디테일이 어우러져 마치 동화 속 공주를 연상케 했다.

사진 = 이유비 SNS 계정

사진 = 이유비 SNS 계정

이유비는 귀걸이와 반지 등 액세서리로 포인트를 더해 세련된 스타일링을 완성했으며, 깔끔한 배경과 조명은 또렷한 이목구비와 화사한 비주얼을 한층 돋보이게 했다.

한편 이유비는 2011년 시트콤 ‘뱀파이어 아이돌’로 데뷔한 뒤 드라마 ‘세상 어디에도 없는 착한남자’, ‘구가의 서’ 등 다양한 작품에 출연하며 대중의 사랑을 받았다. 최근에는 티빙 오리지널 시리즈 ‘유미의 세포들3’에 출연했으며, 개인 유튜브 채널을 통해 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]