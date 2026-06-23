삼양식품, 파스타 브랜드 ‘탱글’ 접점 넓힌다…서울 곳곳서 서포트럭 운영

‘탱글 프로틴 파스타 서포트럭’ 캠페인 포스터. 삼양식품 제공

‘불닭’ 브랜드로 K-라면 열풍을 이끌고 있는 삼양식품이 이번에는 파스타 브랜드 ‘탱글’ 띄우기에 나선다. 한강·광화문·동대문 등 서울 도심 곳곳에 등장하는 탱글 트럭에서는 시식은 물론 경품의 행운이 기다리는 미니게임도 즐길 수 있다.

삼양식품은 오는 24일까지 서울 시내 주요 거점에서 ‘탱글 프로틴 파스타 서포트럭’ 캠페인을 진행한다.

이번 캠페인은 유동인구가 많은 도심 주요 지역에서 파스타 브랜드 탱글에 대한 소비자 접점을 확대하기 위해 마련됐다. 삼양식품은 지난 21일 한강 예빛섬을 시작으로 한국프레스센터, 종로 청계광장, 동대문디자인플라자(DDP) 어울림광장 등 서울 곳곳을 순회하며 소비자들과 만날 예정이다.

행사 현장에서는 ‘탱글 갈릭쉬림프 프로틴 파스타’와 ‘탱글 머쉬룸크림 파스타’ 시식 기회를 각각 250명씩 선착순으로 제공한다. 탱글 갈릭쉬림프 프로틴 파스타는 크림소스에 새우와 마늘을 더해 감칠맛과 매콤함을 살렸다. 탱글 머쉬룸크림 파스타는 양송이, 표고버섯, 트러플 향이 어우러진 크리미한 풍미가 특징이다. 두 제품 모두 국제 식음료 품평회에서 ‘우수 미각상’을 수상하며 제품 경쟁력을 입증한 바 있다.

다양한 참여형 프로그램도 함께 진행돼 재미를 더한다. 탱글 갈릭쉬림프 프로틴 파스타의 단백질 함유량(18g)을 활용한 ‘18초를 잡아라’ 타이머 게임과 고단백질·식이섬유·4분 조리 등 제품의 특징을 반영한 슬롯머신 룰렛 게임 등을 통해 참여자들에게 다양한 경품을 제공할 예정이다. 캠페인 마지막 날인 24일에는 DDP 어울림광장에서 깜짝 게스트의 특별 공연도 펼쳐진다.

삼양식품 관계자는 “소비자들의 건강한 일상에 즐거운 미식 경험을 더하고, 탱글의 차별화된 브랜드 가치를 알리기 위해 직접 찾아가는 서포트럭 행사를 준비했다”며 “독자적인 건면 기술로 맛과 영양의 밸런스를 모두 높인 탱글 프로틴 파스타를 현장에서 즐겁게 경험해 보길 바란다”고 말했다.

이화연 기자 hylee@sportsworldi.com

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