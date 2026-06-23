넥슨, 민관 협력으로 게임 생태계 지원…2500억 펀드 출범

넥슨 CI. 넥슨 제공

넥슨이 국내 게임 산업의 미래 먹거리 발굴을 위한 장기 투자 행보에 나선다. 초기 개발사들이 자금 확보에 어려움을 겪는 시장 상황 속에서 유망 게임 스타트업을 육성하고, 차세대 글로벌 IP 발굴에 힘을 싣겠다는 계획이다.

넥슨은 국내 초기 게임 개발사를 대상으로 한 장기 투자 프로그램을 추진한다고 23일 밝혔다. 향후 5년간 총 2500억 원 규모의 투자를 진행하며, Seed부터 Series A 단계에 해당하는 신생 게임 개발사들을 단계적으로 지원할 예정이다.

이번 투자를 위해 넥슨은 넥슨파트너스를 설립하고, 게임 전문 벤처캐피털(VC) 코나벤처파트너스와 협력해 1200억 원 규모의 전략 펀드 ‘코나 글로벌 IP 투자조합’을 출범했다.

해당 펀드는 문화체육관광부 IP 계정 모태펀드 출자금 600억 원이 포함된 민관 협력 형태로 운영된다. 정책 자금과 민간 자본을 결합해 초기 게임 시장의 투자 공백을 줄이고, 성장 가능성을 가진 개발사 발굴에 집중한다는 방침이다.

특히 이번 프로그램은 넥슨이 직접 퍼블리싱하는 IP에만 한정하지 않고, 국내 게임 생태계 전반의 성장을 목표로 하는 개방형 투자 모델이라는 점이 특징이다. 코나벤처파트너스는 전략 펀드를 통해 초기 단계 기업 투자를 담당하고, 넥슨은 약 1300억 원 규모의 후속 투자를 통해 개발사의 성장 과정에 힘을 보탤 예정이다.

넥슨은 변화하는 게임 산업 환경 속에서 새로운 성장 기회를 찾기 위한 전략적 투자라는 점을 강조했다. 과거 모바일 게임 시장 전환기에 새로운 게임사와 IP가 등장했던 것처럼, AI 기술 전환기에도 혁신적인 콘텐츠가 탄생할 수 있다는 판단에서다.

투자 대상은 글로벌 시장 진출 가능성을 가진 게임 IP와 신기술을 활용한 차세대 게임 개발사다. 또한 게임의 영역을 기존 장르에 국한하지 않고, ‘게임화된 AI’ 등 확장된 형태의 IP 콘텐츠까지 투자 가능성을 열어둘 계획이다.

넥슨은 과거에도 신생 개발사 지원을 위한 행보를 이어왔다. 2012년부터 2019년까지 운영한 ‘넥슨앤파트너즈센터(NPC)’를 통해 유망 게임 스타트업에 사무 공간과 법률 자문, 퍼블리싱 지원 등을 제공한 바 있다. 이번 프로젝트는 당시 지원 철학을 계승하면서 투자 규모와 범위를 확대했다는 설명이다.

넥슨파트너스 이정헌 대표(넥슨 일본법인 대표 겸임)는 “최근 국내 초기 게임 개발 시장은 투자 심리 위축으로 유망 개발사들이 자금 조달에 어려움을 겪고 있다”며 “민관 협력을 통해 초기 자금 공백을 해소하고 AI 전환기를 계기로 탄생할 차세대 글로벌 IP를 발굴하는 장기 생태계 투자 프로그램으로 운영해 나가겠다”고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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