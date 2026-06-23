성민, ‘더트롯쇼’서 자작곡 ‘갓생’ 무대… 힘찬 응원 메시지 전달

소속사 토탈셋의 가수 성민이 음악 방송을 통해 현대인들을 향한 따뜻한 위로의 메시지를 전했다.

성민은 지난 22일 방송된 SBS Life ‘더트롯쇼’에 출연해 최근 발표한 곡 ‘갓생’의 무대를 선보였다. 성민은 안정적인 가창력과 역동적인 퍼포먼스를 조화롭게 선보이며 현장 관객들의 이목을 집중시켰다.

특히 이날 무대를 장식한 ‘갓생’은 성민이 직접 작사와 작곡을 맡아 화제를 모은 곡이다. 남들의 시선에 흔들리지 않고 각자의 속도대로 삶을 성실히 살아가는 이들을 격려하는 가사가 특징이다. 성민은 무대 위에서 지치지 않는 에너지를 발산하며, 곡에 담긴 긍정적인 힐링의 가치를 시청자들에게 명확히 전달했다.

한편, 이날 ‘더트롯쇼’ 무대에는 성민 외에도 강유진, 김다현, 김의영, 박성온, 배아현, 별사랑, 빈예서, 안성훈, 영기, 오유진, 윤서령, 최수호, 신장미, 성리, 하루 등 국내 트로트 음악계를 이끄는 선후배 가수들이 함께 출연해 풍성한 볼거리를 더했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]