'더트롯쇼' 오유진, 순백의 요정 변신…청량한 매력

토탈셋 소속 가수 오유진이 안방극장에 상큼한 활력을 불어넣었다.

오유진은 지난 22일 방송된 SBS Life 예능 프로그램 ‘더트롯쇼’에 출연해 자신의 곡 ‘썸’ 무대를 선보였다. 이날 순백의 원피스를 착용하고 무대에 오른 오유진은 특유의 맑고 명랑한 매력은 물론, 걸그룹 못지않은 완성도 높은 퍼포먼스를 펼치며 시청자들의 이목을 사로잡았다.

이날 무대에서 선보인 ‘썸’은 유로팝과 트로트가 결합된 댄스 트로트 장르의 곡이다. 호감을 가진 남성을 향한 여성의 적극적인 마음을 솔직하게 풀어낸 가사가 인상적이며, 오유진의 세련된 창법과 톡톡 튀는 에너지가 어우러져 리스너들에게 좋은 반응을 얻고 있다.

한편, 이날 ‘더트롯쇼’에는 오유진 외에도 강유진, 김다현, 김의영, 박성온, 배아현, 별사랑, 빈예서, 안성훈, 영기, 윤서령, 성민, 최수호, 신장미, 성리, 하루 등 다채로운 트로트 가수들이 함께 출연해 풍성한 무대를 꾸몄다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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