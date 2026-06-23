‘번개에 멈춘 월드컵’… 전반 마친 프랑스-이라크전, 악천후로 지연 중

사진=AP/뉴시스

프랑스와 이라크의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 경기가 낙뢰를 동반한 악천후로 잠정 중단됐다.

두 팀은 23일 현재 미국 필라델피아의 필라델피아 스타디움서 맞대결을 펼치고 있다. 프랑스가 전반 14분 킬리안 음바페(레알 마드리드)의 선제골로 1-0 리드와 함께 전반을 마쳤다.

여기서 문제가 생겼다. 번개를 동반한 폭우 때문에 정상적인 경기 진행이 어려워진 것이다.

글로벌 스포츠 매체 디애슬레틱은 “FIFA는 경기를 ‘악천후 대응’ 모드로 전환했다”고 전했다. “경기장 측도 장내 방송을 통해 추가 안내가 있을 때까지 경기가 중단된다고 알렸다”는 설명이다. 또한 관중들에게는 좌석을 떠나 안전한 장소로 대피해 달라는 안내 역시 이어졌다.

미국의 기상 안전 규정에 따른 경기 지연이다. 경기장 반경 8마일(약 12.9㎞) 이내에서 낙뢰가 확인될 경우 경기는 즉시 중단된다. 선수들은 라커룸으로 대피하고 관중들도 경기장 내 지정된 안전 구역으로 이동해야 한다.

경기를 재개하려면 30분 동안 추가 낙뢰가 감지되지 않아야 한다. 만일 이 사이 낙뢰가 재차 발생할 시 30분 대기 시간이 새롭게 주어진다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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