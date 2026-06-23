32강 자력 진출 노리는 홍명보호, 이한범 “비긴다는 생각은 없다”

이한범이 지난 19일 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 멕시코전에서 훌리안 퀴뇨네스와 몸싸움을 벌이고 있다. 사진=뉴시스

이한범이 2026 북중미 월드컵 조별리그 3차전 남아프리카공화국과의 경기를 앞두고 22일 멕시코 몬테레이 대표팀 숙소에 도착하고 있다. 사진=김진수 기자

“비긴다는 생각은 없다. 무조건 이긴다는 생각만 하고 있다.”

오로지 승리만 바라본다. 이한범(미트윌란)이 남아프리카공화국 필승을 다짐했다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 오는 25일 오전 10시 멕시코 몬테레이 스타디움에서 남아공과 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 최종전을 치른다.

최소 무승부 이상을 거둬야 하는 경기다. 자력으로 32강 토너먼트 진출을 확정 할 기회다.

그만큼 선제 실점을 피해야 한다. 남아공은 이번 월드컵 조별리그 2경기에서 1득점에 머물렀고 그마저도 페널티킥 골이 전부다. 하지만 아프리카 특유의 빠른 템포와 롱볼 위주의 뒷공간 침투가 위협적인 만큼 대비책이 필요하다.

이한범과 김민재(뮌헨), 이기혁(강원)으로 이어지는 한국의 스리백이 다시 한 번 힘을 내야 한다.

이한범은 23일 멕시코 몬테레이 에스타디오 우니베르시타리오에서 취재진을 만나 “남아공 선수들이 빠르다는 걸 알고 있다”며 “멕시코전부터 팀이 수비적으로 단단해지고 있다는 걸 느낀다. 남아공전도 똑같이 준비하면 충분히 잘 막을 수 있다고 생각한다”고 말했다.

남아공에 대해선 “골키퍼의 킥과 빌드업이 좋다. 앞으로 무조건 나가서 상대를 압박하는 것도 중요하지만 뒷공간을 조심해야 한다”고 경계했다.

안정감을 더하고 있다. 이한범은 이번 조별리그 2경기를 모두 뛰었다. 특히 지난 19일 멕시코전에서는 상대 공격수 훌리안 퀴뇨네스에게 슈팅 한 차례만 허용했을 뿐 효과적으로 막아냈다. 이한범은 “퀴뇨네스 선수를 잘 의식하지 않았다”며 “민재형과 기혁이형과 잘 막아야겠다고 생각했다. 운도 잘 따라줬다”고 돌아봤다.

실책성 플레이를 경계해야 한다. 멕시코전에서 골키퍼 김승규(도쿄)가 높이 솟구친 공을 처리하는 과정에서 이기혁과 충돌하며 공을 놓쳤다. 그 사이 멕시코 루이스 로모에게 선제 결승골을 내줬다. 당시 김승규와 이기혁의 커뮤니케이션이 원활하지 않았던 것으로 알려졌다.

이한범은 “승규형과 기혁이형이 많이 소통하는 걸 지켜봤다”며 “모든 선수가 그런 실수가 나오지 않도록 노력해야 한다”며 “멕시코전에서 승규형이 골대를 벗어났을 때 제가 골대 안쪽에 있었다. 제가 준비 잘했으면 막을 수 있었다. 그런 장면이 나오지 않도록 하겠다”고 했다.

승리를 자신했다. 그는 “남아공을 이겨서 더 높은 위치로 올라가겠다. 국민 여러분들께 행복을 안겨드리겠다. 그게 저희 목표”라며 “좋은 결과와 내용을 보여드리겠다”고 다짐했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]