[북중미 모멘토] PK 실축도 막지 못한 GOAT의 ‘새 역사’… 메시 17·18호골, 아르헨 32강行

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한 차례 실수로도 ‘축구의 신’이 써 내려갈 새 역사를 막을 수는 없었다.

리오넬 메시(인터 마이애미)가 페널티킥(PK) 실축을 딛고 두 골을 몰아치며 월드컵 역대 최다 득점자로 우뚝 섰다. 디펜딩 챔피언 아르헨티나도 조별리그 2연승으로 일찌감치 32강 진출을 확정했다.

아르헨티나는 23일 미국 텍사스주 댈러스 스타디움서 열린 오스트리아와의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 J조 2차전에서 2-0으로 이겼다.

지난 1차전에선 알제리를 3-0으로 꺾은 바 있다. 이에 승점 6(2승)을 쌓아 남은 경기 결과와 관계없이 다음 토너먼트 진출권을 확보했다. 오스트리아는 1승1패(승점 3)로 조 2위에 머물렀다.

메시는 선발 출전해 두 골을 모두 책임졌다. 승전고와 대기록을 한꺼번에 거머쥐었다. 이번 대회 전까지 월드컵 통산 13골을 기록하고 있었다. 알제리전서 자신의 월드컵 첫 해트트릭을 작성하며 미로슬라프 클로제(독일·16골)와 어깨를 나란히 했고, 이번 경기에서 두 골을 추가해 단독 선두로 치고 나갔다.

사실 대기록으로 향하는 과정은 순탄하지 않았다. 아르헨티나는 전반 9분 라우타로 마르티네스(인터밀란)가 PK를 얻어내며 앞서나갈 기회를 엿봤다. 여기서 키커로 나선 메시의 슛이 오른쪽 골대 밖으로 벗어났다. 월드컵 무대서만 시도한 그의 일곱 번째 PK 중 3번째 실축이었다.

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계속 휘청이진 않았다. 팀 동료들과의 화려한 호흡이 번뜩였다. 전반 38분 파쿤도 메디나(마르세유)가 왼쪽 측면에서 낮게 연결한 공을 티아고 알마다(아틀레티코 마드리드)가 의도적으로 흘려줬고, 이걸 그대로 메시가 지체 없이 왼발로 밀어 넣었다. 그의 월드컵 통산 17번째 득점이자 클로제를 넘어서는 신기록이었다.

아르헨티나는 후반 들어 반격에 나선 오스트리아를 안정적으로 막아냈다. 오스트리아는 왼쪽 2선 공격형 미드필더로 출전한 마르셀 자비처(도르트문트)를 앞세워 골문을 두드렸지만 결정적인 기회를 만들지 못했다.

쐐기를 찍은 장면도 메시의 몫이었다. 후반 추가시간 우측 하프라인 부근부터 공을 몰고 나간 그는 절묘하게 중앙으로 쇄도한 훌리안 알바레스(아틀레티코 마드리드)를 향해 전진 패스를 넣었다. 이때 알바레스의 슛은 골키퍼에 막혔다. 흘러나온 공을 레안드로 파레데스(보카 주니어스)가 곧장 메시에게 전해 추가 득점을 만들었다.

메시가 첫 번째로 찬 슛은 수비수를 맞고 나왔지만, 이내 두 번째는 달랐다. 왼발로 골망을 가르며 월드컵 통산 18호골과 함께 승부에 마침표를 찍었다.

메시는 알제리전 3골에 이어 오스트리아전에서도 2골을 보태며 이번 대회 득점 단독 선두로 올라섰다. 아르헨티나가 두 경기에서 기록한 5골을 홀로 책임지며 마지막이 될 수 있는 월드컵에서도 변함없는 존재감을 드러냈다.

32강행을 조기 확정한 아르헨티나는 오는 28일 오전 11시 같은 장소에서 요르단과 조별리그 최종전을 치른다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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