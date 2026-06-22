타야만 말인가… 치유·관광·교감까지 ‘비기승 말(馬)테마 콘텐츠’ 산업 주목

미니어처 호스 '대암선비'와 교감하는 방문객 / 한국마사회 제공

“말은 타는 게 전부가 아니다.”

말 문화에 변화가 오고 있다. 함께 달리는 것뿐만 아니라 치유와 관광, 교감의 형태인 ‘비기승 말테마 콘텐츠’ 산업이 주목받고 있다.

한국마사회가 승마 중심의 틀을 넘어 누구나 쉽게 말을 만나는 말 문화 전환에 적극 나서고 있다. 직접 타지 않아도 보고, 만지고, 교감하는 ‘함께하는 말’이 핵심 콘텐츠다.

미니어처 호스가 시선을 끈다. 미니어처 호스는 작고 온순해 어린이·노인·장애인 누구나 부담 없이 교감할 수 있어 치유·관광·교육 콘텐츠로 가치가 높다. 한국마사회는 농촌휴양마을과 동물교감시설, 치유농장 등 기존 인프라에 미니어처 호스를 접목해 새로운 말 수요를 창출하고 있다.

지난해 경남 창원 빗돌배기마을에서 처음 선보인 이 사업은 가족 단위 관광객에게 큰 호응을 얻었고, 올해는 충남 논산 에파코팜과 강원 정선 하이원리조트 내 주주팜으로 확대된다.

논산 에파코팜은 지난 6월 19일 한국치유농업박람회에서 미니어처 호스와 함께하는 말테마 콘텐츠를 공식 론칭했다. 새 식구로 합류한 여섯 살 미니어처 호스 ‘대암선비’와 함께 방문객은 사진 촬영, 산책, 브러싱, 먹이 주기 등으로 가까이 교감할 수 있다. 농장에는 마사(馬舍)와 패독, 말테마 벽화 포토존도 새로 마련됐다.

미니어처 호스 윌리(왼쪽)와 대암선비가 교감하는 모습 / 한국마사회 제공

이날 박람회의 하이라이트는 인기 미니어처 호스 유튜브 채널 ‘월리테라피’의 특별 초청 행사였다. 인기 미니어처 호스 ‘월리’가 에파코팜을 찾아 대암선비와 첫 만남을 가졌다. 두 마리가 함께 뛰놀며 교감하는 모습은 관람객들에게 색다른 즐거움과 따뜻한 힐링을 선사했다.

우희종 한국마사회 회장은 “승마 인구 확대만으로는 말산업 성장에 한계가 있다. 이제는 국민 누구나 일상에서 말을 만나고 즐길 수 있는 새로운 말문화 콘텐츠가 필요하다”고 말했다. 이어 “미니어처 호스를 활용한 말테마 콘텐츠는 치유와 관광, 교육, 지역경제를 잇는 새로운 말산업 모델”이라며 “앞으로 더 많은 농촌휴양마을과 치유시설, 관광지로 확대해 대한민국 말문화의 저변을 넓혀 나가겠다”고 밝혔다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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