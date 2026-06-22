종근당건강 아임비타, 김우빈과 브랜드 시너지 목표…TVC 공개

사진=아임비타(I’m Vita)

종근당건강의 프리미엄 비타민 브랜드 ‘아임비타(I’m Vita)’가 배우 김우빈을 브랜드 모델로 선정하고 새로운 TV 광고 캠페인을 시작한다고 22일 밝혔다.

브랜드에 따르면 아임비타는 ‘프리미엄 비타민 파트너’를 지향하는 브랜드로 일상 속에서 믿고 함께할 수 있는 비타민을 제안해왔다. 특히 엄격한 가이드라인 아래 유럽산 프리미엄 비타민 원료를 선별해 사용하고 한국인의 영양 필요를 고려한 배합을 지속적으로 연구 및 적용하며 차별화된 브랜드 가치를 구축해왔다.

모델로 발탁된 김우빈은 건강하고 세련된 이미지, 그리고 대중에게 쌓아온 신뢰감으로 브랜드와의 높은 적합성을 인정받았다. 꾸준한 자기관리와 건강한 라이프스타일을 바탕으로 진정성 있는 이미지를 구축해왔으며 안정적인 존재감과 에너지 넘치는 활동을 통해 긍정적인 인식을 형성해왔다.

사진=아임비타(I’m Vita)

김우빈은 드라마와 영화 등 다양한 작품을 통해 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여주며 대중의 사랑을 받아온 배우다. 진중하면서도 따뜻한 이미지, 그리고 꾸준한 자기관리를 통해 형성된 건강한 라이프스타일은 단순한 스타성을 넘어 ‘신뢰할 수 있는 인물’이라는 평가로 이어져왔다. 이는 일상적으로 섭취하는 건강기능식품 브랜드가 요구하는 신뢰성과도 맞닿아 있다는 점에서 긍정적으로 작용한다.

한편 아임비타는 제품 측면에서도 프리미엄 이미지를 강화하고 있다. 대표 제품인 ‘아임비타 이뮨샷’은 비타민 B군 5종을 4000% 고함량으로 배합해 다양한 환경에서 활동하는 현대인의 에너지 밸런스를 고려한 제품이다. 여기에 18종의 영양소를 한 병에 담아 언제 어디서나 간편하게 섭취할 수 있도록 설계된 점이 특징이다.

이와 함께 한 알로 23종 영양소를 섭취할 수 있는 ‘아임비타 멀티비타민미네랄 올인원’, 누구나 쉽고 간편하게 비타민을 즐길 수 있도록 한 ‘아임비타 멀티비타민 구미’ 등 다양한 제품군을 통해 소비자 선택의 폭을 넓히고 있다.

아임비타 관계자는 “김우빈 배우는 신뢰감과 프리미엄 이미지를 동시에 갖춘 인물로 브랜드가 추구하는 방향성과 높은 시너지를 기대할 수 있다”며 “건강한 에너지와 진정성 있는 이미지가 아임비타의 가치 전달에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대한다”고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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