MBC 라디오 개편…손석희, 13년 만 복귀

방송인 손석희가 13년 만에 MBC 라디오 DJ로 복귀한다.

MBC 측은 “MBC 라디오가 오는 29일 개편을 단행한다. 표준FM(수도권 95.9MHz)은 이번 개편을 통해 오후 시간대 신규 프로그램 편성으로 경쟁력을 강화하는 동시에, 국제 이슈·과학 등 차별화된 전문 콘텐츠를 앞세워 폭넓은 청취자에게 다가갈 예정”이라고 22일 밝혔다.

개편의 첫 주자는 손석희로 낮 12시 5분에 방송되는 ‘손석희의 12시’를 맡는다. 손석희는 2000년 10월부터 2013년 5월까지 아침 시사 프로그램 ‘손석희의 시선집중’ 장수 DJ로 활약한 바 있다.

‘손석희의 12시’ 제작진은 “젠슨 황의 입국 시간이 속보로 뜨고, 트럼프의 한 마디가 주식시장을 흔드는 시대다. 세계의 흐름이 곧 나의 일상이 된 지금, 국내외 최고의 전문가들과 함께 세계를 관찰하고 분석하는 개성 있는 프로그램을 선보이겠다”라고 포부를 밝혔다.

앞선 오전 11시 5분에는 과학 전문 프로그램 ‘오승훈의 이과학 저과학’이 청취자를 만나고 있다. ‘이과학 저과학’은 KAIST 항공우주공학과 박사과정을 수료하고 변호사 자격까지 겸비한 '문·이과 대통합 인재' 오승훈 아나운서가 진행을 맡아, AI 트렌드와 우주 개척의 비밀까지 일상 속 과학을 쉽고 유쾌하게 풀어낸다.

기존 표준FM에서 인기를 끌어온 ‘트로트 라디오’는 오후 2시 20분(주말 2시 10분)으로 시간대를 옮겨 새롭게 청취자들을 만난다. ‘박준형, 박영진의 두시만세’는 28일 작별을 고한다. 라디오 청취율 1위 프로그램 ‘뉴스하이킥’은 MBC 조승원 기자가 새롭게 진행하며, ‘물음표’는 심리학자인 김경일 아주대 교수를 새롭게 영입했다.

FM4U(수도권 91.9MHz)는 심야 개편을 통해 전문 음악 채널의 색깔을 굳힌다. 밤 10시부터 12시까지를 'MHZ(Music Highlight Zone)'으로 명명해 월~수요일은 ‘친한 친구’, 목~금요일은 ‘아이돌 라디오’, 토~일요일은 ‘스포왕 고영배’를 선보인다.

​

jgy9322@sportsworldi.com​

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]