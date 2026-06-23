“귀의 세계 열린다”…‘동궁’, 강렬한 세계관+배우 시너지로 올여름 정조준

배우 남주혁, 노윤서, 조승우가 완성할 미스터리 궁궐극에 대한 기대감이 높아지고 있다. 아름답지만 서늘한 분위기의 궁을 배경으로 펼쳐질 사건과 이를 풀어갈 세 배우의 강렬한 캐릭터 변신이 예고돼 관심이 집중된다.

넷플릭스 시리즈 ‘동궁’ 제작진은 22일 첫 보도스틸을 공개했다. 앞서 주목받은 예고편에 이어 스틸컷까지 공개되면서 예비 시청자들의 기대가 상승하고 있다.

동궁은 귀(鬼)의 세계를 넘나드는 능력을 가진 구천(남주혁)과 비밀을 간직한 궁녀 생강(노윤서)이 왕(조승우)의 부름을 받아 동궁에 깃든 저주의 실체를 추적하는 이야기를 그린다. 현실과 귀의 세계를 오가는 독특한 세계관, 궁궐 안에서 벌어지는 미스터리한 사건, 배우들의 밀도 높은 연기 호흡이 어우러져 새로운 장르적 재미를 예고한다.

이번에 공개된 보도스틸은 작품 특유의 압도적인 분위기와 배우들의 캐릭터 몰입도를 고스란히 담아내며 시선을 사로잡는다. 먼저 영안군(조단)을 품에 안은 왕의 모습은 단숨에 긴장감을 높인다. 아들을 바라보는 얼굴에는 절박함과 불안이 서려 있지만, 동시에 궁을 지배하는 왕다운 냉철함과 위압감이 느껴진다. 귀신의 존재를 믿지 않던 왕이 직접 귀신잡이 구천을 궁으로 불러들인 이유와 그가 마주하게 될 진실에 궁금증이 더해진다.

왕의 명을 받은 구천과 생강은 동궁을 둘러싼 저주와 숨겨진 비밀을 파헤치기 시작한다. 공개된 스틸 속 구천은 현실과 귀의 세계를 오가는 인물답게 강렬한 눈빛과 날카로운 분위기로 극의 중심을 잡는다. 특히 귀의 세계 속에서 포착된 그의 모습은 붉은 기운과 묘한 긴장감을 자아내며, 앞으로 펼쳐질 미스터리한 여정을 더욱 궁금하게 만든다.

생강 역시 남다른 존재감을 드러낸다. 귀신의 소리를 들을 수 있는 능력을 지닌 궁녀인 그는 활시위를 당기는 모습부터 어딘가를 예민하게 감지하는 순간까지 강단 있는 캐릭터의 면모를 보여준다. 비밀을 품은 인물이 어떤 활약으로 사건의 실마리를 풀어갈지 기대를 모은다.

무엇보다 이번 작품을 통해 새로운 얼굴을 선보일 배우들의 조합이 관전 포인트다. 남주혁은 귀의 세계를 넘나드는 구천 역을 맡아 강렬한 액션과 깊은 감정선을 예고했으며, 노윤서는 미스터리한 궁녀 생강으로 변신해 기존 이미지와는 다른 연기 변신을 보여줄 예정이다. 여기에 조승우는 짧은 장면만으로도 존재감을 드러내는 왕 역으로 극에 무게감을 더한다.

보도스틸만으로도 동궁만의 독보적인 분위기와 배우들의 시너지가 느껴지는 가운데, 세 사람이 만들어낼 긴장감 넘치는 서사에 관심이 쏠린다. 미스터리와 판타지, 궁중 서사가 결합한 동궁이 올여름 시청자들에게 어떤 몰입감을 선사할지 기대가 높아지고 있다. 동궁은 다음달 17일 공개된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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