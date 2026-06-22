화사하고 경쾌하게…피프티피프티, ‘논스탑’ 새 주자

그룹 피프티피프티가 일상을 무대로 한 비주얼 콘텐츠 ‘논스탑’의 새 주자로 나섰다.

스튜디오 아제드(Studio AZeed)는 지난 20일 오후 공식 유튜브 채널을 통해 피프티피프티와 함께한 논스탑 ‘라이크 어 버블(Like a Bubble)’ 영상을 공개했다.

‘논스탑’은 일상적인 공간인 지하철 세트를 활용해 차별화된 콘셉추얼함을 녹인 퍼포먼스 필름이다. 색다른 동선의 안무와 1인칭 주인공 시점의 앵글을 도입, 좋아하는 아티스트가 눈앞에서 직접 춤을 추는 듯한 생동감을 선사하며 퍼포먼스와 비주얼을 동시에 즐기는 ‘퍼포주얼 필름’으로 주목받고 있다.

이번 영상에서 피프티피프티는 꽃과 풍선으로 가득 채운 지하철을 배경으로 밝고 자유로운 무대를 그려냈다. 화사한 색채와 경쾌한 에너지가 흐르는 가운데, 프레피룩을 변형한 스타일링의 멤버들은 끊김 없는 동선과 역동적인 컷으로 퍼포먼스를 완성했다.

피프티피프티의 신곡 ‘라이크 어 버블’은 지난 1일 발매한 네 번째 미니앨범 '임퍼펙트-아임퍼펙트(Imperfect-I'mperfect)’의 타이틀곡이다. 신보는 다듬어지지 않은 내 모습 그대로가 오히려 가장 유니크하고 완벽하다는 쿨한 반전의 메시지를 담은 앨범으로 ‘라이크 어 버블’을 통해 톡톡 튀는 자유를 만끽한다.

스튜디오 아제드는 앞서 피프티피프티의 ‘노래방 라이브(NORAEBANG LIVE)’를 선보였다. 음색과 가창력에 집중한 노래방 라이브에 이어, 이번 논스탑은 같은 곡을 퍼포먼스 중심으로 풀어내며 ‘Like a Bubble’을 두 가지 매력으로 조명해 글로벌 리스너들의 보는 재미를 극대화했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]