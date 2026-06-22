축구와 음악을 하나로…트와이스 지효, ‘팔로우 미’ 가창 참여

그룹 트와이스 지효가 월드컵의 열기를 음악으로 이어간다.

트와이스 지효가 가창에 참여한 글로벌 컬래버레이션 곡 '프렌치 몬태나 X 루드밀라 X 지효 (트와이스) X 아드리아나 C X 레드원 - 팔로우 미(French Montana x LUDMILLA x JIHYO (TWICE) x Adriana C x RedOne - Follow Me')가 지난 12일 발매됐다.

이 곡은 2026 FIFA 북중미 월드컵을 앞두고 전 세계 축구팬과 음악팬을 하나로 연결하기 위해 기획된 글로벌 컬래버레이션 곡이다.

이번 프로젝트는 미국의 대중음악 시상식 '그래미 어워드'(Grammy Awards) 수상 프로듀서이자 작곡가 레드원의 진두지휘 아래 지효, 프렌치 몬태나, 루드밀라, 아드리아나 C가 참여했다.

프로듀서 겸 작곡가 레드원은 미국 빌보드와의 인터뷰에서 "음악과 스포츠는 전 세계를 하나로 연결하는 가장 강력한 언어다. 두 요소가 만날 때 단순한 노래나 경기를 넘어 전 세계가 동시에 공감할 수 있는 특별한 순간이 만들어진다"며 "음악은 결국 사람들을 연결하는 것이다. 음악과 스포츠의 만남은 가장 큰 무대와 가장 넓은 관객층을 만들어내고 바로 그 지점에서 문화적 변화가 시작된다"고 전했다.

이러한 메시지를 바탕으로 국적과 문화를 초월한 아티스트들이 함께해 화합, 에너지, 연결의 가치를 노래하며 2026 FIFA 북중미 월드컵을 향한 전 세계적인 기대감과 축제의 분위기를 표현한다. 22일 공개된 뮤직비디오에는 브라질의 호나우두(Ronaldo), 모로코의 브라힘 디아스(Brahim Diaz), 우루과이의 페데리코 발베르데(Federico Valverde) 등 글로벌 축구 스타들도 출연한다.

'K팝 데몬 헌터스'(KPop Demon Hunters) 오리지널 사운드 트랙 '테이크다운(TAKEDOWN)’에 참여한 데 이어 또 한 번 글로벌 음악 시장에 목소리를 전한다. 지효는 tvN 드라마 '스물다섯 스물하나' 주제가 '스타더스트 러브 송(Stardust love song)’과 미국 유명 R&B 가수 제네비브(Jenevieve)의 신곡 '헤븐리(Hvnly (feat. JIHYO of TWICE))’에 피처링으로 참여하는 등 보컬리스트로 존재감을 보여주고 있다.

한편 지효가 속한 그룹 트와이스는 올해 데뷔 11주년을 맞았다. 지난해 7월 인천에서 출발해 약 1년간 전 세계 44개 지역 81회 공연에 달하는 자체 최다 규모 월드투어 ‘디스 이즈 포(THIS IS FOR)’를 전개 중인 트와이스는 오는 7월 서울 앙코르 공연을 연다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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