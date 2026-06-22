‘라그나로크 제로:글로벌’ 2차 OBT 예고…연동 게임·커스텀 콘텐츠 공개

▲그라비티 제공

그라비티가 ‘라그나로크 제로: 글로벌’ 정식 출시 전 완성도 높이기에 나선다. 2차 비공개 테스트를 통해 신규 콘텐츠와 이용자 맞춤형 기능을 선보인다.

22일 그라비티에 따르면 말레이시아 지사 그라비티 게임 유나이트(GGU)는 PC MMORPG ‘라그나로크 제로: 글로벌’의 2차 비공개 테스트(OBT) 일정을 공개했다. 2차 OBT는 현지시간 기준으로 다음달 7일∼15일 진행되며, 동남아시아, 유럽, 오세아니아 지역 이용자를 대상으로 한다.

이번 테스트에서는 기존 플레이 경험을 확장할 다양한 신규 콘텐츠가 추가된다. 연동 게임 ‘겟 포링(Get Poring)’과 라그나로크 IP 최초의 UGC(User Generated Content) 콘텐츠 ‘RO 팩토리’, 신규 레이드 콘텐츠 ‘MVP 레이드’ 등이 공개될 예정이다.

먼저 겟 포링은 라그나로크 제로: 글로벌과 연동되는 별도 게임으로, 이용자가 다양한 포링을 수집하고 육성한 뒤 게임 내 동료로 활용할 수 있는 콘텐츠다.

RO 팩토리는 이용자가 직접 인게임 꾸미기 아이템을 제작할 수 있는 커스텀 기능이다. 제작한 아이템은 글로벌 마켓 페이지를 통해 다른 이용자들과 공유하거나 다운로드할 수 있어 새로운 형태의 이용자 참여 콘텐츠로 기대를 모은다.

MVP 레이드는 파티 단위로 강력한 MVP 몬스터를 공략하는 레이드 시스템이다. 몬스터 처치 시 다양한 보상과 전리품을 획득할 수 있으며, 관련 퀘스트 완료 시 추가 보상도 제공된다.

앞서 그라비티는 지난 5월 진행된 1차 OBT를 통해 글로벌 이용자들의 높은 참여와 다양한 의견을 확인했다. 특히 유럽 지역 이용자들로부터 긍정적인 반응을 얻으며 해외 서비스 가능성을 확인했고, 수집한 피드백과 플레이 데이터를 바탕으로 2차 OBT 콘텐츠를 준비했다.



최성욱 그라비티 게임 유나이트 사장은 “2차 OBT에서는 연동 게임과 라그나로크 IP 최초 UGC, 신규 콘텐츠를 공개해 글로벌 이용자들의 반응을 확인할 예정”이라며 “테스트 과정에서 얻은 의견을 바탕으로 콘텐츠 완성도와 서비스 안정성을 지속적으로 개선해 나가겠다”고 말했다. 이어 “2차 OBT 이후 정식 서비스 준비와 함께 추가 콘텐츠 및 이벤트를 순차적으로 공개할 예정”이라고 덧붙였다.

라그나로크 제로: 글로벌은 라그나로크 온라인의 세계관과 2D 도트 그래픽, 음악 등 원작의 감성을 계승한 PC MMORPG다. 클래식한 게임성을 유지하면서도 새로운 스토리와 콘텐츠를 더해 기존 팬과 신규 이용자 모두를 위한 플레이 경험을 제공한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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