고령화에 늘어나는 망막질환... 정기검진으로 예방하세요

최근 고령화와 만성질환 환자 늘어나며 다양한 망막질환에 대한 관심이 높아지고 있다.

망막은 눈 안쪽에 위치한 신경조직으로 외부에서 들어온 빛을 시각 정보로 변환해 뇌로 전달하는 역할을 담당한다. 망막에 이상이 발생하면 시력 저하를 비롯해 다양한 시기능 장애가 나타날 수 있어 주의가 필요하다.

대표적인 망막질환으로는 당뇨망막병증, 황반변성, 망막전막, 망막열공, 망막박리 등이 있다. 질환에 따라 시야가 흐려 보이거나 물체가 휘어져 보이는 변형시, 비문증, 광시증 등의 증상이 나타날 수 있다. 그러나 초기에는 특별한 자각증상이 없는 경우도 있어 질환이 상당히 진행된 후 발견되는 사례도 적지 않다.

특히 당뇨병이나 고혈압과 같은 만성질환이 있는 경우 망막 혈관 변화가 발생할 수 있다. 고도근시 환자 역시 망막열공이나 망막박리 발생 위험이 상대적으로 높아 정기적인 안과 검진이 중요하다. 또한 나이가 들어가며 황반변성과 같은 퇴행성 망막질환 발생 가능성도 높아질 수 있다.

망막질환 진단에는 안저검사, 안저촬영, 빛간섭단층촬영(OCT) 등이 활용된다. 이를 통해 망막의 구조적 이상 여부와 질환 진행 상태를 확인할 수 있으며 검사 결과를 바탕으로 적절한 진료 계획을 수립하게 된다.

질환의 종류와 진행 정도에 따라 치료 방법도 달라진다. 망막열공의 경우 레이저 광응고술이 시행될 수 있으며, 일부 황반변성이나 당뇨망막병증은 안내주사 치료가 고려될 수 있다. 망막박리나 망막전막 등은 상태에 따라 수술적 치료가 필요할 수 있어 정확한 진단이 중요하다.

문성철 수지 눈사랑안과 대표원장은 “망막은 시력 형성에 중요한 역할을 하는 조직으로 이상이 발생할 경우 일상생활에 영향을 줄 수 있다”며 “특히 당뇨병 환자, 고도근시 환자, 중장년층은 특별한 증상이 없더라도 정기적인 안과 검진을 통해 눈 건강 상태를 확인하는 것이 도움이 될 수 있다”고 설명했다.

이어 “비문증이 갑자기 증가하거나 번쩍이는 빛이 보이는 광시증, 시야 일부가 가려지는 증상 등이 나타난다면 정확한 진단을 위해 안과 진료를 받아보는 것이 필요하다”며 “망막질환은 종류에 따라 치료 방법이 다르기 때문에 조기 진단을 통한 적절한 관리가 중요하다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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