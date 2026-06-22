“밤마다 울다 잠들어…” 김나영, 7년 전 회상하며 눈물 “눈에 삶의 무게 가득”

방송인 김나영이 홀로 두 아들을 키우던 과거 힘들었던 시절을 회상하며 눈시울을 붉혔다.
지난 21일 김나영은 자신의 유튜브 채널 ‘김나영의 nofilterTV’를 통해 엄마로서의 바쁜 일상을 담은 영상을 공개했다.
이날 영상에서 김나영은 “얼마 전 SNS를 보다가 7년 전 오늘 첫째 아들 신우와 함께 찍은 사진을 발견했다”며 “그 사진을 보는데 문득 울컥한 마음이 들었다”고 털어놓았다.
그는 이어 “사진 속 내 모습이 너무 꾀죄죄해 보였다. 밝은색 옷을 입고 있었지만, 당시 나이가 어렸음에도 불구하고 눈에 삶의 무게가 가득하더라”고 덧붙였다.
당시의 심경에 대해 김나영은 “그 시절에는 밤마다 눈물을 흘리며 잠든 날이 많았다. 아침마다 항상 눈이 부어있었고 늘 눈물이 고여 있었다”고 고백하며, “7년 전의 나를 꽉 안아주고 싶다. 그때는 정말 꾸역꾸역 열심히 버티며 살았다”고 전해 안타까움을 자아냈다.
한편 김나영은 2019년 이혼 후 두 아들을 홀로 양육하고 있다. 현재는 방송 활동과 더불어 유튜브 채널을 통해 대중과 활발히 소통 중이다.
노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com
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