고성희, 노필터 인증에도 굴욕 無…비키니로 뽐낸 건강미 [스타★샷]

사진 = 고성희 SNS 계정

배우 고성희가 여유로운 휴가 일상을 공개하며 건강미 넘치는 매력을 뽐냈다.

고성희는 22일 자신의 SNS에 “일반 카메라+인물모드+노필터+행복=기미 주근깨 추가 적립”이라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속 고성희는 여름 휴가를 즐기고 있는 모습이다. 바다를 배경으로 비키니를 입은 채 여유로운 시간을 보내며 자연스러운 매력을 발산했다.

특히 보정 없이 촬영한 사진임에도 건강한 피부와 탄탄한 보디라인이 눈길을 끌었다. 꾸밈없는 모습 속에서도 특유의 청순한 분위기와 밝은 미소가 돋보이며 보는 이들의 시선을 사로잡았다.

또한 출산 후에도 변함없는 늘씬한 몸매와 건강미 넘치는 비주얼을 자랑하며 감탄을 자아냈다. 행복한 휴가를 만끽하는 듯한 편안한 분위기 역시 팬들의 관심을 모았다.

한편 고성희는 2022년 11월 비연예인과 결혼했으며, 2024년 4월 딸을 출산했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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