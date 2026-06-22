"네이버·구글 1위보다 더 강력한 무기, ‘글로벌 AI 답변 점유율’의 시대가 왔다.”

의료 마케팅 전문기업 강남펠리컨랩이 생성형 AI 시대에 대응하기 위한 AEO(Answer Engine Optimization)·GEO(Generative Engine Optimization) 전략을 본격 도입하며, 국내 및 글로벌 의료 마케팅 패러다임 전환에 나선다고 밝혔다.

최근 의료 소비자의 정보 탐색 방식이 급격하게 변화하고 있다. 과거에는 네이버나 구글에서 병원 관련 키워드를 검색한 뒤 여러 홈페이지와 블로그를 비교했다면, 이제는 ChatGPT를 비롯한 생성형 AI에 직접 질문하고 답변을 받는 방식이 빠르게 확산되고 있다.

특히 이러한 변화는 ‘해외 환자 유치(의료 관광)’ 시장에서 더욱 두드러진다. 한국 의료 서비스를 이용하려는 외국인 환자들은 언어 장벽과 정보의 한계로 인해, 다국어 번역과 정보 요약에 탁월한 글로벌 생성형 AI에 전적으로 의존하는 경향이 크다.

‘서울에서 가장 좋은 성형외과(Best plastic surgery clinic in Seoul)’, ‘강남의 영어 소통 가능한 피부과(English speaking dermatologist in Gangnam)’과 같은 글로벌 의료 소비자의 질문에 AI는 수많은 웹 문서를 종합해 특정 한국 병원과 의료진을 선별해 추천하고 있다.

강남펠리컨랩은 이 같은 변화를 기술 트렌드가 아닌 의료 마케팅 시장의 구조적 변화로 판단했다. 기존 SEO(Search Engine Optimization)가 단순 검색 결과 상위 노출을 목표로 했다면, 앞으로는 AI가 답변을 생성할 때 특정 병원과 브랜드를 얼마나 신뢰하고 인용하는지가 더 중요해질 것이라는 분석이다.

김형석 강남펠리컨랩 대표는 “병원들은 여전히 국내외 검색 순위 경쟁에 막대한 비용을 쏟고 있지만, 실제 소비자의 행동은 이미 AI 답변 중심으로 이동했다”며 “이제는 검색 결과를 관리하는 시대가 아니라 AI의 답변을 설계하는 시대”라고 설명했다.

이어 “글로벌 K-의료 관광이 다시 활기를 띠는 지금, 다국어 AEO·GEO 전략은 해외 환자 유치의 핵심 무기가 될 것”이라며 “강남펠리컨랩은 이를 위해 국내는 물론 글로벌 의료 시장에 특화된 AEO·GEO 전략 체계를 구축하고 있다”고 밝혔다.

강남펠리컨랩은 향후 의료기관을 대상으로 ▲AI 답변 노출 분석 ▲다국어 AI 추천 점유율 분석 ▲브랜드 신뢰도 구축 ▲의료 전문 콘텐츠 설계 ▲AI 인용 구조 최적화 ▲의료기관별 GEO 컨설팅 등의 서비스를 단계적으로 확대할 계획이다.

특히 회사는 단순 노출 수치보다 ‘AI가 얼마나 자주 우리 병원을 언급하는가’를 미래 의료 마케팅의 핵심 지표로 정의하고 관련 연구와 데이터 확보에 집중하고 있다.

김 대표는 “SEO가 지난 10년간 병원 마케팅의 표준이었다면, 앞으로의 10년은 국경을 초월한 AEO와 GEO가 새로운 표준이 될 가능성이 높다”며 “우리는 국내 병의원들이 글로벌 AI 검색 시대에 뒤처지지 않도록 가장 먼저 길을 만들고 있는 기업이 되고자 한다”고 말했다.

한편 강남펠리컨랩은 AI 기반의 마케팅 전환을 고민하는 의료 관계자들을 위해 오는 25일 ‘병의원 대상 AI 도입 무료 웨비나’를 개최한다. 참가 신청 및 상세 내용은 강남펠리컨랩 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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