컴투스홀딩스, ‘컬러스위퍼’ 7월2일 론칭…퍼즐 마니아 공략

컬러스위퍼 이미지. 컴투스홀딩스 제공

컴투스홀딩스가 새로운 뇌지컬 모바일 퍼즐 게임을 선보이며 글로벌 시장을 공략한다. 운에 따르는 요소 없이 논리적 사고만으로 문제를 해결하는 방식을 통해 색다른 재미를 선사할 예정이다.

컴투스홀딩스는 다음달 2일 아르까(ARRKKA)가 개발 중인 ‘컬러스위퍼(ColorSweeper)’를 정식 출시한다고 22일 밝혔다.

고전 게임인 지뢰찾기와 노노그램의 로직을 독창적인 방식으로 결합한 컬러스위퍼는 숫자와 색상으로 제공되는 힌트를 분석해 격자판을 채워나가는 게임이다.

찍는 운에 의존할 수 없게 설계된 것이 특징이다. 모든 스테이지는 명확한 추론과 논리만으로 해결할 수 있다. 정답을 찾아가는 과정을 통해 유저는 지적 성취감을 느낄 수 있을 것으로 기대된다.

이미 해외에서 긍정적인 반응을 얻었다. 정식 출시 전 진행된 소프트론칭에서 이 게임은 퍼즐 장르 선호도가 높은 북미 지역 유저들을 중심으로 탄탄한 게임성을 인정받았다. 단발성 체험으로 끝나는 것이 아니라 플레이를 지속하는 높은 리텐션(재방문율)을 기록하며 재미를 입증했다.

텍스트 의존도가 낮은 게임인 만큼 컴투스홀딩스는 북미, 유럽, 아시아 등 글로벌 시장 공략에 박차를 가할 방침이다. 지원 언어는 영어, 한국어, 일본어, 중국어 등 12개 언어를 포함한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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