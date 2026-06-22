고윤정, 얇은 스트랩에 드러난 명품 쇄골 라인…‘여신의 정석’ [스타★샷]

고윤정이 우아한 드레스로 품격을 드러냈다. 출처=고윤정 SNS

배우 고윤정이 눈부신 드레스 자태로 독보적인 아우라를 과시했다.

지난 21일 고윤정은 자신의 SNS 계정에 별다른 멘트 없이 여러 개의 하트 이모티콘과 함께 사진 여러 장을 게재했다. 공개된 사진 속 고윤정은 시상식 대기실과 이동 중인 차량 내부 등에서 카메라를 응시하며 포즈를 취하고 있다.

이날 고윤정은 가냘픈 어깨 라인과 가녀린 목선을 강조하는 얇은 스트랩의 스퀘어 넥 민소매 드레스를 선택했다. 보디라인을 부드럽게 감싸는 실루엣은 고윤정 특유의 세련되면서도 매혹적인 분위기를 극대화했다.

고윤정이 우아한 드레스로 품격을 드러냈다. 출처=고윤정 SNS

특히 은은한 스킨톤 원단 위에 세로 스트라이프 패턴을 따라 촘촘히 수놓아진 화려한 비즈와 크리스탈, 스팽글 장식은 조명을 받을 때마다 화사하게 빛나며 극적인 화려함을 더했다. 여기에 내추럴하게 땋아 내린 헤어스타일로 로맨틱하면서도 클래식한 무드의 ‘여신 비주얼’을 완성했다.

한편 고윤정은 지난 20일 개최된 ‘제35회 서울가요대상’에 시상자로 참석해 자리를 빛냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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