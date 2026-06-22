애프터스쿨 정아, 핑크 수영복으로 뽐낸 건강미…여전한 아이돌 비주얼 [스타★샷]

사진 = 정아 SNS 계정

그룹 애프터스쿨 출신 정아가 건강미 넘치는 수영복 자태를 공개했다.

정아는 22일 정아는 자신의 SNS에 “초대해 줘서 고마워”라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.

공개된 사진 속 정아는 과감한 디자인의 핑크색 수영복을 입고 여유로운 시간을 보내고 있다. 선글라스를 매치한 그는 시원한 바캉스 룩을 완성하며 눈길을 끌었다.

사진 = 정아 SNS 계정

사진 = 정아 SNS 계정

특히 두 아이의 엄마라는 사실이 믿기지 않을 만큼 탄탄한 보디라인과 건강미 넘치는 몸매를 자랑해 감탄을 자아냈다. 군살 없는 몸매와 늘씬한 비율이 돋보이며 시선을 사로잡았다.

또 다른 사진에서는 플라밍고 모양 튜브에 기대 브이 포즈를 취한 채 환한 미소를 짓고 있다. 밝고 행복한 에너지가 고스란히 전해져 보는 이들의 미소를 자아냈다.

한편 정아는 2018년 농구선수 정창영과 결혼했으며, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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