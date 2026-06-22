제이제이, 시스루 티셔츠로 뽐낸 글래머 몸매…♥줄리엔 강도 반할 비주얼 [스타★샷]

사진 = 제이제이 SNS 계정

운동 유튜버 제이제이가 건강미 넘치는 몸매를 자랑하며 근황을 전했다.

제이제이는 22일 자신의 SNS에 “딱 10년 전에 사고 한 번 입었던 베르사체 티셔츠를 발견!”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

이어 “요즘 피부랑 얼굴상태는 최상..인데 몸무게는 좀 빼야하거든요?! 얼굴은 여기서 더 안빠졌음 해서 딜레마가~ 젤린이들은 몸vs얼굴 뭘 택할 것 같아요??”라고 덧붙였다.

사진 = 제이제이 SNS 계정

사진 = 제이제이 SNS 계정

사진 = 제이제이 SNS 계정

공개된 사진 속 제이제이는 몸매 라인이 은은하게 드러나는 시스루 티셔츠에 몸에 밀착되는 부츠컷 진을 매치해 세련된 매력을 발산했다.

특히 글래머러스한 볼륨감과 늘씬한 실루엣이 돋보이며 시선을 사로잡았다. 자신감 넘치는 포즈와 감각적인 스타일링은 독보적인 분위기를 완성하며 한층 물오른 미모를 뽐냈다.

한편 제이제이는 2024년 모델 겸 배우 줄리엔 강과 결혼해 많은 축하를 받았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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