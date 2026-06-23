결혼정보회사 듀오, 24일 라이브 커머스 방송 전개

사진=듀오

결혼정보회사 듀오(대표이사 박수경)가 오는 24일 오후 7시 라이브커머스 플랫폼 '소스라이브'를 통해 약 1시간 동안 신상품 출시 기념 특별 방송을 진행한다고 23일 밝혔다.

듀오는 이번 방송에서 쇼호스트와 듀오 소속 커플매니저가 출연해 새롭게 선보이는 DR(기간형)상품과 기존 서비스의 차이점, 가입 절차, 매칭 시스템 등을 소개할 예정이다. 실시간 채팅을 통한 질의응답도 함께 진행해 결혼정보서비스 이용을 고민하는 고객들의 궁금증을 해소할 계획이다.

듀오가 이번에 출시한 DR(기간형)은 일정 기간 동안 다양한 만남 기회를 제공하는 프로그램이다. 최근 결혼 상대를 보다 폭넓게 만나보고 싶어하는 고객 수요가 증가함에 따라 기존 횟수형 서비스와 함께 선택할 수 있는 새로운 상품군으로 마련됐다. 방송 중 상담을 신청한 고객에게는 가입 할인 혜택과 추가 서비스 혜택이 제공된다. 또한 댓글 이벤트와 퀴즈 이벤트를 통해 다양한 경품도 증정할 예정이다.

듀오 관계자는 "요즘 세대는 한정된 시간 안에 보다 효율적으로 결혼 상대를 찾고자 하는 경향이 있다"며 "DR(기간형) 상품은 이러한 고객 니즈를 반영해 기획됐으며 보다 다양한 만남 기회를 제공하는 것이 특징"이라고 말했다.

이어 "이번 라이브커머스는 고객들이 상품에 대해 보다 쉽게 이해하고 직접 상담까지 받아볼 수 있도록 마련한 자리"라며 "실시간 소통을 통해 결혼정보서비스에 대한 궁금증을 해소하고 다양한 혜택도 제공할 예정"이라고 덧붙였다.

한편 듀오 라이브커머스 방송 시청 링크는 듀오 공식 인스타그램 채널에서 확인할 수 있으며 방송 종료 후에는 듀오 공식 유튜브 채널을 통해 다시보기 영상도 제공될 예정이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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