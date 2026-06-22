러블리즈 서지수, 단발 변신하더니 분위기 반전…과감한 노출에 ‘깜짝’ [스타★샷]

서지수가 트렌디하고 과감한 룩을 선보였다. 출처=서지수 SNS

그룹 러블리즈의 멤버 서지수가 과감하면서도 트렌디한 페스티벌 룩을 선보이며 근황을 전했다.

지난 21일 서지수는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “이런 여름이라면 환영이야”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 서지수는 여름 분위기가 물씬 풍기는 이국적인 스타일링으로 시선을 사로잡았다.

서지수가 트렌디하고 과감한 룩을 선보였다. 출처=서지수 SNS

이날 서지수는 브라운 컬러의 페이슬리 패턴이 돋보이는 반다나 스타일의 크롭 튜브톱을 매치해 탄탄한 자태를 자랑했다. 특히 밑단이 V자로 떨어지는 컷아웃 디자인으로 세련미를 더했으며, 상의와 톤을 맞춘 얇은 시폰 소재의 스카프를 헤어 두건으로 활용하기도 해 유니크하고 에스닉한 무드를 완성했다. 과감한 노출과 감각적인 레이어링이 돋보이는 패션 센스가 감탄을 자아낸다.

특히 최근 감행한 파격적인 단발 헤어스타일 역시 내추럴하게 소화하며 한층 깊어진 성숙미를 발산했다.

사진을 접한 팬들은 “미모를 혼자 독차지하는 것 같다”, “완벽하게 빚어놓은 조각상”, “지수의 단발 스타일링을 보기 위해 기다려온 것 같다” 등 뜨거운 찬사를 보내며 응원을 이어갔다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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