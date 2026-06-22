SOOP, 젠지와 홈스탠드 개최…T1·DK와 맞대결 펼친다

2026 LCK 팀 로드쇼 하우스 오브 젠지 - 홈스탠드 포스터. SOOP 제공

SOOP과 젠지가 e스포츠 팬들을 위한 새로운 응원 문화를 선보인다. 경기 관람을 넘어 선수와 팬, 스트리머가 함께 어우러지는 대규모 홈스탠드 행사를 통해 팬 경험 확대에 나선다.

SOOP은 젠지와 함께 다음달 31일부터 8월 1일까지 이틀간 경기도 일산 킨텍스 제1전시장 5홀에서 ‘2026 LCK 팀 로드쇼 하우스 오브 젠지 - 홈스탠드’를 개최한다고 22일 밝혔다.

홈스탠드는 팀이 직접 홈 공간을 마련하고 팬들과 함께 경기를 즐기는 e스포츠 특유의 현장 문화다. 단순히 경기 장소를 옮기는 개념을 넘어 선수와 팬이 같은 공간에서 팀을 응원하고 다양한 콘텐츠를 경험하는 것이 특징이다.

이번 행사는 ‘하우스 오브 젠지’를 주제로 열린다. 젠지의 공간에 팬뿐 아니라 상대 팀 팬, 스트리머, e스포츠를 즐기는 모든 이들을 초대한다는 의미를 담았으며, 젠지의 브랜드 철학인 ‘라이벌스 앤 프렌즈’를 기반으로 경쟁과 팬 문화가 공존하는 현장을 만들 계획이다.

행사 기간에는 LCK를 대표하는 라이벌 매치도 펼쳐진다. 7월 31일에는 T1과, 8월 1일에는 디플러스 기아와 맞붙으며 팬들의 관심을 모을 전망이다.

SOOP과 젠지는 2028년까지 스트리밍 파트너십을 이어가며 다양한 팬 소통 활동을 진행하고 있다. 젠지 선수들의 개인 방송과 스트리머 협업 콘텐츠, 팬 참여형 프로그램 등을 통해 접점을 넓혀왔으며, 현재 깐숙, 듀단, 안녕수야, 카푸 등이 젠지 서포터 스트리머로 활동 중이다.

이번 홈스탠드 역시 양사의 헙업을 바탕으로 마련됐다. SOOP은 행사 기획과 마케팅, 콘텐츠 제작, 라이브 방송, 경기 및 현장 운영 등 전반적인 과정에 참여한다. 특히 선수와 팬, 스트리머가 함께 즐길 수 있는 프로그램과 함께 8월 1일에는 SOOP 스트리머 대회 ‘롤 멸망전 위드 젠지’ 결승전도 진행해 현장 볼거리를 더할 예정이다.

현장에서는 선수들의 색다른 모습을 만날 수 있는 팬 참여형 콘텐츠와 이벤트, 팬미팅, 체험 프로그램 등이 운영된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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