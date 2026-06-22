나원제, 제42기 대통령기 전국승마대회 2관왕 달성

제 42기 대통령기 전국승마대회에 참가 중인 나원제 선수

올림픽 국가대표 출신 황영식 코치(SMD 승마클럽)의 지도 아래성장세를 보이고 있는 유소년 국가대표 나원제(서울아카데미, GEF 소속) 선수가 대한민국 승마의 미래를 밝히고 있다.

나원제는 최근 치러진 제42기 대통령기 전국승마대회에서 2관왕을 기록했다고 22일 밝혔다.

치열한 경쟁 속에서도 흔들리지 않는 완성도 높은 연기를 선보인 그의 발자취에 승마계의 이목이 집중되고 있다.앞서 제55회 전국소년체육대회에서도 금메달을 차지한 데 이어 이번 제 42기 대통령기 전국 승마대회에서도 정상에 오르며 전국 단위 주요 대회에서 연이어 우수한 성과를 거뒀다.

특히 전국소년체전과 대통령기 전국승마대회는 국내 승마 유망주들의 경쟁이 치열한 무대로 꼽히는 만큼, 나원제의 이번 성과는 더욱 의미를 더한다. 유소년 국가대표로 활약 중인 나원제는 꾸준한 훈련을 통해 경기력과 표현력을 끌어올리며 유소년 마장마술 분야를 대표하는 선수로 성장하고 있다.

이번 대회에서 나원제는 침착한 경기 운영과 안정감 있는 연기로 높은 완성도를 선보이며 차세대 승마 인재로서의 가능성을 다시 한 번 각인시켰다. 연이은 전국대회 성과를 바탕으로 향후 국내 주요 대회는 물론 국제무대에서의 활약에도 기대가 모이고 있다.

경기도승마협회 관계자는 “나원제 선수는 전국소년체전 금메달에 이어 대통령기 전국승마대회에서도 우수한 성과를 거두며 유소년 마장마술 분야에서 뛰어난 성장세를 보여주고 있다”며 “앞으로 한국 승마를 이끌 유망주로서의 활약이 기대된다”고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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