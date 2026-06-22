“치노! 치노!” 야유에 맥주컵 투척까지…월드컵 멕시코전 韓관람객 수난

영알남이 월드컵 멕시코전에서 인종차별을 당했다. 출처=유튜브 채널 ‘영알남YAN’ 영상 캡처

유튜버 영알남이 2026 북중미 월드컵 현장에서 멕시코 관중들에게 인종차별과 폭언을 당했다고 폭로했다.

지난 19일 유튜브 채널 ‘영알남YAN’에는 ‘인종차별과 폭언이 난무하는 월드컵 멕시코전 충격 현장’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 해당 영상에서 영알남은 멕시코 현지에서 열린 월드컵 예선 2차전 대한민국 대 멕시코 경기를 직접 관람하며 응원하는 모습을 담았다.

영상에 따르면 경기 중 일부 멕시코 관중들은 한국 관람객들을 향해 동양인을 비하하는 인종차별적 표현인 ‘치노(Chino)’라는 단어를 반복적으로 외쳤다. 스페인어로 ‘중국인’을 뜻하는 ‘치노’는 중남미 및 유럽권에서 동양인을 조롱하거나 비하할 때 주로 사용되는 대표적인 인종차별 용어다.

영알남이 월드컵 멕시코전에서 인종차별을 당했다. 출처=유튜브 채널 ‘영알남YAN’ 영상 캡처

영알남은 “치노라는 소리를 너무 많이 들어 귀에 박힐 지경이었다”며 “굉장히 어이없게 느껴졌다”고 당시 상황을 토로했다.

경기 종료 후 퇴장 과정에서도 눈살을 찌푸리게 하는 상황이 이어졌다. 수많은 인파가 몰린 가운데 일부 멕시코 관중들이 한국 응원석과 VIP석을 향해 맥주컵, 신발, 모자 등 오물을 무차별적으로 투척한 것이다. 이로 인해 현장에 있던 한국 관람객들이 날아온 물건에 맞거나 맥주를 뒤집어쓰는 등 직접적인 피해를 입은 것으로 전해졌다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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