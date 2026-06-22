카카오게임즈, 김태환·이시우 공동대표 체제 출범…글로벌 성장 드라이브 건다

카카오게임즈 이시우 공동대표(왼쪽), 카카오게임즈 김태환 공동대표. 카카오게임즈 제공

카카오게임즈가 새로운 공동 대표 체제를 출범시키며 재도약을 위한 방향성을 제시했다. 게임 사업 전문성과 글로벌 투자 경험을 갖춘 리더십을 앞세워 사업 확장과 성장 전략 추진에 속도를 낼 전망이다.

카카오게임즈는 22일 임시주주총회와 이사회 절차를 통해 김태환·이시우 신임 공동 대표이사를 공식 선임했다고 밝혔다.

이번 인사를 통해 카카오게임즈는 각 분야 전문성을 갖춘 두 대표 체제 아래 중장기 성장 전략 마련에 나선다. 재무 구조 개선과 비핵심 사업 정리를 마무리하고, 새로운 리더십을 기반으로 글로벌 경쟁력 강화와 외연 확대를 본격화한다는 계획이다.

김태환 신임 대표이사는 넥슨과 라인게임즈 등에서 글로벌 사업 개발과 전략적 투자를 이끌어온 인물이다. 넥슨코리아 전략기획실장, 기획조정이사, 부사장 등을 비롯해 넥슨재팬 최고사업개발책임자(CBDO), 넥슨아메리카 부사장, 라인게임즈 최고전략책임자(CSO)를 역임하며 게임 산업 전반에 걸친 경험을 쌓았다.

특히 넥슨 재직 당시 주요 인수합병(M&A)을 주도하고 인수 이후 조직과 사업을 통합하는 과정까지 성공적으로 이끌며 사업 확장 역량을 인정받았다. 카카오게임즈에서는 중장기 사업 전략 수립을 비롯해 글로벌 시장 확대, M&A, 전략적 투자 등 성장 동력 확보를 담당할 예정이다.

이시우 신임 대표이사는 카카오게임즈 창립 초기부터 함께한 게임 사업 전문가다. 2015년 모바일 사업본부장으로 합류한 이후 CBO(부사장) 등을 거치며 모바일과 PC 게임 사업을 총괄해왔다. 특히 오딘: 발할라 라이징을 비롯한 주요 IP 게임과 다양한 장르의 작품을 성공적으로 서비스하며 카카오게임즈의 게임 사업 성장에 기여했다. 앞으로는 게임 라이브 서비스 운영과 신작 퍼블리싱, IP 포트폴리오 관리 등 게임 사업 경쟁력 강화에 집중할 방침이다.

카카오게임즈는 재무 안정성을 기반으로 새로운 성장 전략도 추진한다. 국내외 유망 개발사에 대한 투자와 인수합병을 통해 경쟁력 있는 IP와 개발 역량을 확보하고, 글로벌 시장에서의 입지를 확대해 나갈 계획이다.

김태환 대표는 “치열한 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하기 위해서는 적극적인 투자와 지속적인 혁신이 필요하다”며 “확보한 자본력을 바탕으로 카카오게임즈가 글로벌 무대에서 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이시우 대표는 “검증된 라이브 서비스 역량과 신작 라인업을 기반으로 카카오게임즈만의 차별화된 IP를 선보일 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

두 대표는 “성장 전략을 적극 추진하고 그 성과가 기업가치 상승으로 이어지도록 하는 것이 목표”라며 “투명한 소통을 통해 주주와 이용자들의 기대에 부응하는 기업으로 자리매김하겠다”고 강조했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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