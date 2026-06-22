ITZY 채령, CG 같은 직각 어깨 라인…물오른 청순 글래머 자태 [스타★샷]

채령이 산뜻한 여름 패션을 뽐냈다. 출처=채령 SNS

그룹 ITZY(있지) 멤버 채령이 감각적인 여름 스타일링을 선보였다.

지난 21일 채령은 자신의 SNS 채널을 통해 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 채령은 이국적인 풍경을 배경으로 내추럴하면서도 세련된 시티 바캉스 룩을 연출해 눈길을 끈다.

이날 채령은 톤 다운된 민트 컬러의 튜브톱을 착용해 가녀린 어깨라인과 쇄골을 시원하게 드러냈다. 여기에 은은한 패턴이 돋보이는 아이보리 톤의 와이드 이지 팬츠를 매치해 상의의 슬림한 핏과 대비되는 루즈한 실루엣으로 완벽한 스타일 밸런스를 자랑했다.

액세서리 활용도 돋보였다. 깔끔한 화이트 숄더백과 함께 얇은 드롭 목걸이, 메탈 시계 및 팔찌를 레이어드해 과하지 않으면서도 고급스러운 포인트를 더했다.

한편 채령이 속한 그룹 있지는 현재 두 번째 월드투어 ‘ITZY 2ND WORLD TOUR’를 성황리에 전개하며 글로벌 팬들과 만나고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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