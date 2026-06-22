[월드컵 이슈] 이름값 아닌 실력으로…북중미에 몰아친 ‘늙크크’ 바람

사진=AP/뉴시스

‘영크크? 대세는 늙크크!’

‘경험’은 삶의 큰 자산이다. 스포츠에서도 마찬가지다. 특히 중압감이 큰 월드컵에선 중심을 잡아줄 베테랑의 존재가 더욱 절실해지기 마련이다. 대개 이들의 역할은 벤치에서의 정신적 지주나 후반 조커에 그치곤 했다. 하지만 이번에는 다르다. 젊은 후배들과의 주전 경쟁을 실력으로 이겨냈다. 당당히 선발 명단에 이름을 올리며 새로운 역사를 쓰고 있다.

연일 대회 신기록 소식이 들린다. 크리스티아누 호날두(포르투갈)는 만 41세 132일의 나이로 콩고민주공화국과의 조별리그 K조 1차전에 선발 출전하며, ‘역대 월드컵 최고령 선발 필드플레이어’ 1위 기록을 세웠다. 월드컵 본선 출전도 23경기로 전체 3위 파올로 말디니(이탈리아·23경기)와 어깨를 나란히 했다.

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디펜딩 챔피언 아르헨티나를 이끄는 리오넬 메시 역시 ‘축구의 신’다운 면모를 과시했다. 자신의 통산 6번째 월드컵 무대이자 역사적인 200번째 A매치였던 조별리그 J조 1차전 알제리와의 경기에서 홀로 3골을 터뜨렸다. 2018 러시아 대회 당시 호날두(33세 130일)의 기록을 갈아치우고, 역대 월드컵에서 해트트릭을 달성한 최고령 선수(38세 357일)가 됐다.

이 뿐만 아니다. 월드컵 통산 13골로 공동 5위에 올라있던 메시는 세 골을 더하며 통산 16골로 역대 월드컵 최다골 기록을 보유한 미로슬라브 클로제(독일·16골)와 동률을 이뤘다. 이제 1골만 더 추가하면 단독 1위로 올라선다.

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후방을 든든하게 지키는 방패들도 건재하다. 버질 반 다이크(네덜란드)는 일본과의 조별리그 F조 1차전에서 선제골을 터뜨리며 네덜란드 역대 최고령 득점 2위(34세 341일)에 이름을 올렸다. 수비 지표도 훌륭하다. 2경기서 인터셉트 2회, 걷어내기 16회로 팀 내 1위다.

독일에선 마누엘 노이어가 든든하게 골문을 지키고 있다. 통산 5번째 월드컵에 나선 노이어는 2경기 동안 단 2실점을 내줬고, 2개의 결정적인 선방을 기록했다. 독일의 E조 1위(승점 6) 및 토너먼트 조기 진출 확정을 이끄는 데 한몫했다.

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크로아티아의 중원 사령관 루카 모드리치는 강호 잉글랜드전에 선발 출전해 58분간 그라운드를 누볐다. 실점의 빌미가 된 페널티킥 허용은 옥에 티였으나, 경기 조율 능력은 여전했다. 보스니아 헤르체고비나의 에딘 제코도 스위스전에 선발로 나서 60분 동안 분전했다. 2개의 날카로운 슈팅을 때렸고, 높은 패스 성공률(76%)로 건재감을 과시했다.

이들이 내딛는 발걸음은 곧 월드컵의 역사다. 나이에 따른 체력 저하와 에이징 커브는 어쩌면 당연했지만, 보란듯이 남다른 기량으로 스스로의 가치를 증명해 내고 있다. 북중미를 뒤흔들고 있는 ‘늙크크’들의 라스트 댄스는 여전히 현재진행형이다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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