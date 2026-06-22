오혜수, 엄마 됐다…깜짝 결혼·출산 동시 고백

배우 오혜수. 출처=오혜수 SNS

배우 오혜수가 결혼과 출산 소식을 동시에 전했다.

지난 21일 오혜수는 자신의 소셜미디어를 통해 “평생의 반려자를 만나 새로운 가정을 꾸리게 됐고, 제 세상을 완전히 바꿔놓은 소중한 존재들을 만났다”며 근황을 밝혔다. 이와 함께 잔디밭에서 딸과 함께 시간을 보내고 있는 사진을 공개해 눈길을 끌었다.

그간의 공백에 대해 오혜수는 “일상이 이전과는 전혀 다른 빛깔로 채워지기 시작했다”며 “그 과정 속에서 많은 것을 배우고 성장하며, 배우가 아닌 한 사람으로서 스스로를 돌아볼 수 있게 됐다. 그래서 자연스럽게 활동과 소셜미디어 공간을 오래 비워두게 됐다”고 설명했다.

향후 활동에 대한 의지도 드러냈다. 그는 “여전히 연기를 사랑하고, 앞으로도 배우로서 좋은 작품과 좋은 모습으로 인사드리고 싶다”며 “한 사람으로서 살아가며 느끼는 다양한 이야기들도 조금씩 나누어보겠다”고 활발한 소통을 예고했다.

한편 오혜수는 2017년 웹드라마 ‘열일곱’으로 데뷔했다. 이후 2022년 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘지금 우리 학교는’에서 민은지 역을 맡아 강렬한 인상을 남겼으며, ENA ‘이상한 변호사 우영우’ 등에 출연하며 필모그래피를 쌓아왔다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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